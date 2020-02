Kenia Ontiveros, épouse de Larry Hernández, pose pour le naturel et la critique

Kenya Ontiveros a posé au naturel Sa vidéo a déclenché la controverse sur les réseaux sociaux L’épouse de Larry Hernández a été durement critiquée

Kenia Ontiveros, épouse de Larry Hernández, a posé au naturel, mais ne s’attendait pas à ce qu’une pluie de critiques éclate.

La femme d’affaires a posté via son compte Instagram une vidéo dans laquelle elle apparaît pour la première fois sans une goutte de maquillage sur son visage.

Avec un effet de caméra, vous pouvez voir en quelques secondes la transformation radicale qu’il subit après l’application des différents produits de beauté.

«De 0 à 100», écrit-il pour accompagner la vidéo de son incroyable changement.

“Si jolie même sans maquillage et plus de 100 à 1000%”, a répondu Adriana Belman.

“Avec du maquillage ou pas, tu es magnifique Kenya”, “Tu es belle comme elle est”, “Non, eh bien, la perfection totale, je dirais!”, “Belle quand même”, “” Sans maquillage ou avec du maquillage tu es belle “” “,” Rechula “,” Magnifique! Tu es une poupée avec ou sans maquillage », étaient quelques-uns des compliments que l’on pouvait lire au milieu des nombreux cœurs et baisers qui lui étaient envoyés.

Mais tout n’était pas rose et des critiques ont commencé à apparaître.

Ils critiquent Kenya Ontiveros quand il est apparu posant le naturel

Ceux qui pensaient être allés à l’extrême et en mettre trop sur leur visage se sont également manifestés.

“Parfois tu as l’air trasvesti”, “Trop de maquillage”, “Elle est très jolie, de beaux yeux, mais ne porte pas beaucoup de maquillage cool”, “100 kilos de farine.”, “Ce maquillage ne vous a pas du tout favorisé, il vous marque beaucoup les cernes, utilisez d’autres couleurs d’ombres et mettez une base plus claire qui est trop foncée pour votre peau “,” Ce type de maquillage vous fait paraître plus vieille et la coiffure aussi, bien sûr, cela n’enlève pas la beauté! “, ont-ils dit sans contemplation .

“Quelle triste réalité les femmes !!”, s’est plaint Juan Quevedo.

«Tu as la mâchoire de ton côté! Saviez vous Tant que vous voulez affûter votre visage », a critiqué un autre internaute.

“Oups le maquillage fait des miracles”, “Nous vivons trichés toute notre vie”, “Maquillage béni pour ceux qui aiment par tonnes car sans lui faire peur”, “Les miracles du maquillage”, “Mille fois avec le maquillage”, “Quoi bon qu’il y ait du maquillage, “” ce n’est en aucun cas beau “”, ce que font le maquillage et les filtres “”, ont-ils ajouté.

D’autres l’ont simplement préféré pour sa beauté naturelle: “Tu es belle, mais plus belle que naturelle … !!!!”, “Même sans maquillage tu es très jolie”, “Tu es plus jolie naturelle”.

“Vous avez l’air jolie avec ou sans maquillage et ceux qui disent que le maquillage fait des miracles parce que oui, c’est ce qui aide à mettre en valeur la beauté ou quoi d’autre a été inventé?”, A reconnu Cruz Tapia.

Mais cela n’a pas suffi et les commentaires négatifs n’ont cessé d’apparaître.

“Wow comme ça avec le maquillage, je pense que je tromperais les gens aussi”, “Waooo sans maquillage, vous êtes quelqu’un d’autre, le maquillage fait des miracles”, “Avec le maquillage, chaque femme est jolie parce qu’elle fait de la magie.”, “Wowww vous changez beaucoup” Ils ont continué.

“Enfants, si vous avez quelque chose de mal traité votre peau, essayez de ne pas vous maquiller tous les jours”, a suggéré Ericka Mouett.

«J’ai dit que cette fois, Larry’s Girl va apporter des yeux kenyans.», «Comme nous nous voyons beaux quand nous sommes sur bande, alors vous êtes jolie», «Tu es plus jolie sans maquillage, laisse ton visage ressembler à la douce attente la chose la plus belle et la plus divine que Dieu nous accorde aux femmes quand nous attendons nos enfants », a commenté certains qui ont rappelé que le Kenya est enceinte de sa troisième fille.

Larry Hernández et son épouse Kenia Ontiveros sont ridicules pour leurs ongles et ce qu’ils ont fait

Kenia Ontiveros a surpris ses abonnés Instagram en téléchargeant une photo sur son compte officiel dans laquelle elle est accompagnée de son mari, le chanteur Larry Hernández: «Regardez qui est de retour! 😉

@larryhernandez », a écrit la femme d’affaires.

Les commentaires ont été immédiats, bien que Larry Hernández n’ait pas très bien résisté: “Oh, que Larry est vraiment court!”, Dit l’un des utilisateurs; pour Kenya Ontiveros, il y a eu aussi des réactions: “et elle n’est pas loin derrière 😂😁😂😂”.

D’autres adeptes du couple se sont exprimés de la même manière: “NACO THE Dwarf”, “That naco hat”, “Larry’s nails hahaha”, “Haha il semblerait que la main du Kenya soit la main de Larry”.

D’un autre côté, un utilisateur n’était pas très satisfait de l’apparence du partenaire de Larry, Kenya Ontiveros. “Ce maquillage ne lui avait pas l’air bien, son visage était très grand.”

«Les deux ont l’air très beaux et forment un très joli couple, mais @keniaontiverosoficial vous devriez laisser plus naturel sur vos visages ou gestes dans chaque photo, vous n’avez pas besoin d’arrêter la bouche, car vous êtes déjà très beau, ainsi que Larry, plus naturel sourire et tout cela, sans trop montrer pour une photo, donc même transmettre plus de réalité à la photo et ne pas avoir à faire la photo parfaite, rappelez-vous que les meilleures photos sont celles qui sortent du plus inattendu … c’est mon humble avis, salutations “

Un internaute n’a pas oublié la nouvelle apparition de Larry Hernández dans ses dents: “Vous avez déjà mis le nouvel épi, ne pensez même pas à monter sur ce clic de vélo car il vous laisse encore plus laid.”

Bien que d’autres utilisateurs aient également profité de Kenia Ontiveros a téléchargé cette photo pour dédier de beaux mots: “Quelle belle femme, ta grossesse s’est installée, tu es plus belle.”

Un autre adepte a dit: “Vous êtes toutes les deux belles, j’aime les chansons de Larry”, tandis qu’une femme a écrit: “Super beau, beau couple, belles petites étoiles.”

«Ils sont un excellent exemple que l’amour peut tout faire», «Si beau Kenya, ressemble à une poupée», «C’est mon partenaire qui change ma vie tous les jours, ils me font toujours sourire, félicitations», «Les 2 moi les aime, ils ont l’air super bien et très heureux, salutations. “