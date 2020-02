Kenya Ontiveros a un nouveau look, mais n’aime pas ses fans

N’aime pas les utilisateurs d’Instagram, regardez la femme d’affaires du Kenya Ontiveros présume sa grossesse Ils l’appellent teibolera

Kenia Ontiveros, épouse de Larry Hernández, a dévoilé sa grossesse de 25 semaines sur ses réseaux sociaux; Cependant, loin de recevoir les compliments de ses partisans, certains d’entre eux ont critiqué sa tenue, ils l’ont même appelé teibolera.

L’épouse du chanteur, Larry Hernández, a publié sur son compte Instagram une photo dans laquelle il apparaît avec une robe rose moulante, une coiffure tressée et un maquillage de soirée. La publication a été saluée par son mari dans un commentaire: “Bella, mi amor”; mais tout le monde ne pensait pas la même chose.

Elle faisait partie des adeptes de la femme d’affaires cosmétique, Kenia Ontiveros, qui a reconnu qu’elle n’avait pas besoin de trop de maquillage pour être belle: «Vous êtes si belle que vous n’occupez pas tout ce maquillage, les sourcils sont très exagérés», «Trop de maquillage», «Enlever tellement de peinture .. ma mère .. !!! le naturel est merveilleux … vous n’avez pas besoin d’être une image de ce que vous vendez ????? “,” Elle est jolie, mais elle a trop de maquillage, elle a l’air différente, peut-être, beaucoup de botox, les tresses. “

Les commentaires portaient non seulement sur son maquillage, mais critiquaient également sa coiffure, ce qui, selon un utilisateur, ne lui donnait pas bonne mine. «J’aime tout sauf les tresses. Ils ne regardent pas. Vous devez être réaliste. Ça a l’air mieux avec ses cheveux bouclés. »« Keina, tes cheveux n’ont pas l’air bien! Mais j’aime ta robe rose “,” Quel devant Dieu, ces tresses ne te vont pas “.

Mais il était un utilisateur, il est allé plus loin et a écrit un commentaire dans lequel il mentionnait que la femme d’affaires semblait teibolera: “Maintenant, les femmes enceintes n’ont plus l’air tendre et belle comme les teiboleras, mais sans avoir à mettre le ventre.” A cette publication, plusieurs adeptes des Kenya Ontiveros l’ont défendu: «Quel commentaire en attente…», «Et puis quoi? Très sa vie, son style tant qu’elle aime que vous en valiez la peine! »

Ils ont également estimé que Kenya Ontiveros aurait dû avoir une tenue plus touchante et moins «glamour». “Un beau look mais pas pour une femme enceinte, un plus tendre aurait été mieux.”

Cependant, malgré les critiques sévères de sa tenue, la femme d’affaires cosmétique a également reçu des éloges, même une utilisatrice a déclaré qu’elle voulait être enceinte pour recréer son «look». «Il est beau !!! Divin !!! Je veux recréer le look entier! De plus, je vais tomber enceinte juste pour cette raison, paille, quand c’est mon tour d’avoir une amie princesse. »

“Vous êtes belle enceinte, bien sûr que vous êtes déjà belle, mais la grossesse vous rend plus belle, félicitations, salutations de Salt Lake City, Utah”, a écrit une femme et Instagram, tandis qu’une autre a posté: “Elle est belle, Les grossesses la rendent plus jolie et ce qu’elle porte dans son ventre est un homme. » “Linda, une fois de plus, le Kenya vous a salué du Costa Rica et beaucoup de bénédictions pour vous et votre famille.”

Famille heureuse

Depuis novembre de l’année dernière, le chanteur régional mexicain Larry Hernández a annoncé sur son compte Instagram qu’ils auraient un bébé avec Kenio Ontiveros. Sur une photo, les deux montrent l’image échographique pendant qu’ils s’embrassent.

“Nous ne pouvons pas être plus reconnaissants et Dieu merci, je serai papa”, a écrit Larry Hernandez.