Kevin Spacey est réapparu dans une étrange vidéo de Noël

Il semble que Kevin Spacey ne veut pas se débarrasser de son personnage de Frank Underwood, parce que l'acteur est revenu à faire une vidéo de Noël sur le ton de la figure fictive qu'il a joué dans la série "House Of Cards".

Spacey, a partagé la vidéo via son compte YouTube, ce mardi, et l'a intitulée KTWK, un acronyme pour l'expression Tuez-les avec gentillesse (Tuez-les avec gentillesse, en espagnol). L'acteur est apparu avec un pull de Noël, devant une cheminée avec deux bottes, et une bonne nuit.

"Ne pensais-tu pas que j'allais manquer l'occasion de te souhaiter un Joyeux Noël, ou oui?", la vidéo a démarré en seulement 59 secondes.

«Ça a été une très bonne année et je suis reconnaissant d'être de nouveau en bonne santé. C'est pourquoi j'ai changé ma vie et j'aimerais être accompagné. Alors que nous entrons dans 2020, je veux voter pour plus de bonté dans ce monde. »Il a dit à la caméra.

«Oh oui, je sais ce qu'ils pensent: pouvez-vous être sérieux? Et bien sûr, je suis sérieux. Et ce n'est pas si difficile, croyez-moi. La prochaine fois que quelqu'un fait quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez aller attaquer. Mais vous pouvez aussi arrêter le feu et faire l'inattendu … tuez-les avec gentillesse », l'interprète né dans le New Jersey a terminé, alors qu'il déplaçait le feu de la cheminée et une musique de suspense ferma la vidéo.

Ce nouveau clip semble suivre une nouvelle tradition que l'acteur a inaugurée l'année dernière, car aussi dans le Noël 2018, a publié une vidéo dans laquelle des allégations d'agression sexuelle auraient été évoquées.

«Je veux dire, si vous et moi n'avons rien appris ces dernières années, c'est que dans la vie et l'art il ne devrait rien y avoir sur la table. Nous n'avions pas peur, pas de ce que nous disions, pas de ce que nous faisions, et nous n'avons pas encore peur. Parce que je peux vous promettre ceci: Si je n'ai pas payé le prix des choses que nous savons tous les deux, je ne paierai certainement pas le prix des choses que je n'ai pas faites», A-t-il dit l'année dernière dans une cuisine et portant un tablier du Père Noël.

En octobre 2017, l'acteur Anthony Rapp a accusé Spacey d'avoir fait des propositions sexuelles alors que Rapp n'avait que 24 ans et Spacey 26. Rapp a déclaré dans une interview à Nouvelles Buzzfeed qui a assisté à la fête après être devenu ami avec Spacey. Rapp, le seul non-adulte à la fête, a regardé la télévision dans une pièce jusqu'à minuit. À ce moment, Rapp a déclaré que Spacey y était entré et était monté sur lui dans une avancée sexuelle.

Spacey "se tenait à la porte, comme s'il se balançait", a déclaré Rapp. "Quand il est entré dans la pièce, j'ai eu l'impression qu'il était ivre, et sans rien dire, il m'a élevé comme un petit ami qui élève la mariée par le seuil. Au début, je ne bougeais pas parce que je ne savais pas ce qui se passait, puis il m'a pris sur moi." . Il est resté ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce que Rapp puisse "se tortiller".

Cependant, eCe n'était pas la seule accusation, car en juillet 2018, trois autres personnes ont accusé l'acteur de 60 ans d'agression sexuelle en Angleterre. Un mois plus tard, le bureau du procureur du district de Los Angeles a reçu un nouveau cas d'agression sexuelle impliquant également le gagnant d'un Oscar.

Cependant, En juillet de cette année, il a été révélé que l'un des cas annoncés avait été abandonné en raison de l'indisponibilité de l'accusateur. À Los Angeles, l'affaire a également été abandonnée après la mort de l'accusateur.