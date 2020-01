Kiessling exige un sanctuaire pour les mammifères marins dans toute la Macaronésie | Le tourisme

Le président du groupe Loro Parque, Wolfang Kiessling, revendique la protection des espèces marines qui habitent les eaux de la Macaronésie avec la création d’un “sanctuaire de mammifères aquatiques”, une initiative qui, à son avis, serait d’une grande aide pour la nature.

Dans une interview accordée à l’EFE, Kiessling dit que depuis 1988 il demande la création de ce sanctuaire, “quelque chose qui ne coûte ni pêcheurs ni gouvernement”, et souligne qu’il est convaincu que les pays voisins, comme le Maroc, seraient intéressés par cette protection des eaux des cinq archipels de l’Atlantique Nord (îles Canaries, Açores, Madère, Cap-Vert et îles Sauvages).

Le président de Loro Parque rappelle que le projet CanBio, signé avec le gouvernement des îles Canaries et impliquant les deux universités publiques des îles Canaries, a été lancé pour étudier le changement climatique en mer et l’acidification des océans et ses effets sur la biodiversité Port de plaisance des îles Canaries et le reste de la Macaronésie, en particulier sur les cétacés, les tortues de mer, les requins et les raies.

Kiessling indique que, bien que lorsque son zoo de Puerto de la Cruz a ouvert ses portes, il y a 48 ans, il n’avait que des perroquets et des cacatoès, avec l’arrivée des dauphins et des orques, l’intérêt de la recherche menée par la Fondation Loro Parque a également couvert les océans

Il indique que la Fondation Loro Parque, en 25 ans d’existence, a investi 21,2 millions de dollars dans 180 projets, dont 47 sont toujours en vie et ont réussi à sauver dix espèces menacées d’extinction.

Le perroquet Orejiamarrillo de Colombie; l’Ara de Lear du Brésil; Amazon à tête rouge ou Brésil brasiliensis; Ara à tête bleue du Pérou; Amazonie de Cuba; Cotorra de Maurice; Perruche cornue de Nouvelle-Calédonie; Mousqueton inséparable de Zambie; Tanimbar Cacatua d’Indonésie et Periquito pechiris du Brésil sont les espèces sauvées.

Le président de Loro Parque a une vision négative des conséquences du changement climatique et souligne qu’il y a 100 ans, avec 2 000 millions d’habitants sur Terre, il y avait dix millions d’éléphants. “Aujourd’hui, il y a 350 000 éléphants et ils en tuent cent par jour”, explique Kiessling, qui craint qu’il n’y ait plus d’éléphants dans dix ans “à cause de la stupidité de ceux qui ont besoin d’ivoire”. Il affirme qu’avec les lions et les tigres, quelque chose de similaire s’est produit, car, malgré la facilité avec laquelle ils doivent procréer, leur population a été réduite ces dernières années à 25 000 spécimens vivant à l’état sauvage.

L’Afrique et l’Amérique du Sud, les oubliés

Il prévient également que près d’un milliard d’animaux sont morts des incendies de forêt en Australie, “mais on ne parle pas des incendies qui se produisent en Afrique ou en Amérique du Sud”, des continents où se produisent également des pertes de végétation et d’animaux sauvages. “Le changement climatique sera très difficile à corriger”, explique Kiessling, qui ne comprend pas comment il peut y avoir des militants qui rejettent l’existence de zoos lorsque, à son avis, ces types de centres fonctionnent comme des protecteurs des animaux sauvages et veillent à ce qu’ils ne disparaissent pas. . “S’il n’y avait pas de zoos, ce serait la chose la plus importante à inventer”, explique le propriétaire du Loro Parque. C’est pourquoi il a souligné que la devise de cet établissement a changé et maintenant c’est “l’Ambassade des animaux” car il comprend que si les zoos n’agissaient pas comme des ambassades d’animaux sauvages “personne ne le ferait”.

Le plastique est “l’ennemi de l’humanité”

Il considère que l’augmentation de la population qui a été enregistrée et qui sera enregistrée dans les années à venir nécessitera un espace pour tout, y compris pour les déchets, que nous “n’avons pas”. “Nous avons contaminé notre sol et nos mers, avec un produit, le plastique, qui détruit notre environnement”, dit-il, avant de souligner que son entreprise a été pionnière dans l’élimination de la consommation de plastique, élément devenu l’ennemi de la l’humanité et dont l’éradication “sera un très long chemin”.

Avec du plastique recyclé et collectés dans divers nettoyages de plages avec des étudiants, des collaborateurs et d’autres bénévoles, des figures allusives ont été faites aux poèmes de Néstor Martín Fernández de la Torre et des tentatives ont été faites pour sensibiliser les jeunes, à travers des performances à l’université , des conséquences néfastes pour la nature, explique-t-il.

Concernant les projets de cette année, Kiessling cite la construction de plus de piscines pour les cétacés, l’autorisation de 400 nouvelles places de stationnement à Loro Parque et Siam Park, et l’installation d’un générateur de quatre mégawatts d’énergie solaire photovoltaïque à Gran Canaria. Cette énergie rejoindra les trois mégawatts qu’ils consomment dans l’installation du Loro Parque et un autre de 10 Mw à Arico, avec lesquels la production d’énergie propre tirée par cette entreprise, est supérieure à la consommation dans ses installations, souligne Kiessling. EFETUR