Kim Jong-un dans le coma? Au Japon, ils rapportent que la Corée du Nord serait dans un état végétatif

Un rapport hebdomadaire Shukan Gendai au Japon, il a rapporté que le dictateur nord-coréen est dans un “état végétatif” après avoir subi une opération cardiaque au début du mois. Le journal a cité un médecin chinois envoyé dans le cadre de l’équipe pour soigner Kim Jong-un après une prétendue intervention cardiaque qui aurait laissé le dirigeant nord-coréen dans un état grave.

La source citée par les médias japonais, et également diffusée par le British Daily Mail, a déclaré que Kim Jong-un “était en visite sur le terrain quand il a attrapé sa poitrine et est tombé au sol”. Il a également signalé qu’un médecin qui était avec lui à l’époque a pratiqué la RCR et l’a accompagné à l’hôpital.

Le directeur adjoint de la télévision par satellite de Hong Kong HKSTV, Shijian Xingzou, a directement assuré que le nord-coréen était déjà mort. Il l’a affirmé pour ses 15 millions d’adeptes sur le réseau social chinois Weibo, citant “une source très solide”, sans toutefois donner plus de détails. Les médias nord-américains TMZ ont recueilli ce témoignage et l’ont publié sur son site Internet.

Au milieu de cette vague de rumeurs sur l’état de sa santé, et selon trois sources liées à la situation qui ont été citées par l’agence ., le gouvernement chinois a envoyé une équipe spéciale en Corée du Nord, y compris des experts médicaux. Jeudi, une délégation conduite par un haut responsable du Parti communiste chinois a quitté Pékin pour la Corée du Nord, ont rapporté deux sources. La délégation appartient au Département des contacts internationaux, principal organisme chargé des relations avec la Corée du Nord, et comprend du personnel médical.

La Chine est le principal allié et partenaire commercial de la Corée du Nord et, au cours des dernières décennies, elle est devenue pratiquement le seul moyen de contact de Pyongyang avec le reste du monde.

Les informations sur l’état de santé grave, avec de nombreuses données contradictoires, indiquent une procédure chirurgicale présumée à laquelle il aurait été soumis.

Selon le quotidien Daily NK de Corée du Sud, Kim se remettait d’une opération cardiovasculaire qu’il avait subie le 12 avril, selon une source nord-coréenne.

D’autre part, des responsables du gouvernement sud-coréen et un fonctionnaire chinois du Département des contacts internationaux ont nié que Kim était en grand danger, comme cela a été spéculé. Aucune activité inhabituelle n’a été détectée en Corée du Nord, ont-ils rapporté.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les informations sur la situation sanitaire difficile de Kim étaient “incorrectes”. Vendredi, une source en Corée du Sud a déclaré à . que les informations des services de renseignement montraient que Kim était en vie et qu’il se montrerait bientôt publiquement, sans toutefois indiquer si une opération avait eu lieu. Pendant ce temps, un membre des services de renseignement américains a indiqué que, bien que Kim ait de graves problèmes de santé préexistants, il n’y avait aucune raison de croire qu’il était actuellement dans un état grave.

La Corée du Nord est l’un des pays les plus isolés et hermétiques du monde et la santé de son leader est traitée comme une question de sécurité maximale.

Kim a comparu pour la dernière fois en public le 11 avril, lorsqu’il a été vu lors d’une réunion du gouvernement. Quelques jours plus tard, il a raté les célébrations de l’anniversaire de son grand-père, le défunt fondateur de la Corée du Nord Kim Il-sung, l’une des festivités les plus importantes du pays.

Le nord-coréen, dont l’âge est estimé à 36 ans, a déjà disparu des médias nord-coréens par le passé. En 2014, il n’a pas été vu pendant un mois et lors de sa réapparition, il a boité sur une jambe. Les spéculations sur sa santé sont alimentées par le fait que Kim est un gros fumeur, souffre d’obésité et qu’il y a toute une histoire de problèmes cardiovasculaires dans sa famille.

La procédure consistant à cacher des informations sur leurs dictateurs est courante en Corée du Nord. Lorsque le père de Kim Jong-un, Kim Jong-Il, a subi un accident vasculaire cérébral en 2008, les médias sud-coréens ont rapporté à l’époque que des médecins chinois participaient à son traitement avec les Français. La date de décès officielle de Kim Jong-Il n’était que le 17 décembre 20011 et très peu de détails sur ses derniers moments ont été révélés.