Kim Jong-Un; le garçon solitaire qui est devenu le leader de la Corée du Nord

Lundi, . et Daily NK ont rapporté que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un (dont l’âge se situe entre 36 ou 37 ans) pourrait avoir subi une opération cardiaque et qu’il pourrait être dans un état grave.

Le quotidien NK cite une seule source qui affirme que Kim “a récemment subi une chirurgie cardiaque” et spécule que l’opération était due au “tabagisme, à l’obésité et au surmenage”.

À son tour, . assure que «les États-Unis confirme des informations selon lesquelles le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est en grave danger après la chirurgie “, sans fournir plus de détails.

Kim Jong-un est l’un des personnages les plus énigmatiques du monde, et seuls quelques détails sur sa vie sont connus.

Dans une interview pour ., Anna Fifield, directrice du bureau du Washington Post à Pékin, a décrit l’enfance du leader nord-coréen comme “anormale et très solitaire”, car elle a grandi seule avec ses deux frères, sans avoir de contact avec le monde extérieur. Cependant, il était entouré de luxes.

«Il avait importé des vêtements, importé de la nourriture. Il vivait dans un incroyable complexe où il avait des piscines et une voiture qui a été modifiée pour pouvoir conduire enfant. Et tous les jouets que je pourrais vouloir », a déclaré Fifield.

Quand il avait 8 ans, le plus jeune fils de Kim Jong-il a appris qu’il serait le successeur de son père et depuis lors, il avait des généraux et des dirigeants du Parti communiste.

Etudier en Suisse

Entre 12 et 15 ans, Kim Jong-un est allé étudier en Suisse, où il était dans une école anglaise, et deux ans plus tard, il a été transféré dans une école allemande.

De retour à Pyongyang, il est diplômé de l’Université militaire Kim Il-sung en 2006 et a immédiatement été placé aux commandes de l’armée de son pays.

Il est apparu pour la première fois dans les médias d’État en septembre 2010, alors qu’il aurait été nommé général quatre étoiles, alors que le Parti des travailleurs, le parti au pouvoir, l’avait élu vice-président de la Commission militaire centrale.

Devient leader de la Corée du Nord

Le 28 décembre 2011, son père Kim Jong-il est décédé, faisant de lui le nouveau chef de la Corée du Nord, à l’âge de 27 ans.

Après la mort de son père, il a été dévasté et a même éclaté en pleurs pendant la cérémonie de deuil, alors les experts ont prédit que cela conduirait à l’effondrement du régime, mais Kim leur a rapidement montré qu’ils avaient tort.

Certains responsables des services de renseignement sud-coréens affirment que Kim a exécuté un grand nombre d’officiers de haut rang, dont son propre oncle Chang-Song-thaek et son demi-frère Kim Jong-nam, qui a été empoisonné avec l’agent neurotoxique VX. à l’aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie en février 2017.

Au cours de son mandat, il a assoupli les contrôles de l’État sur l’économie et favorisé une croissance modeste.Il a également regagné la confiance du public envers le régime dynastique à l’époque de son grand-père et perdu sous le commandement de son père.

Kim n’a pas négligé le programme nucléaire, ayant supervisé au moins trois des cinq essais nucléaires nord-coréens; il a également effectué environ 80 essais de missiles.

Le leader nord-coréen est considéré comme un homme “intelligent, pratique, déterminé”, mais aussi “fantasque, grincheux et prêt à tuer sans délai”, a déclaré Andrei Lankov, un expert nord-coréen à l’Université Kookmin de Séoul.

Avec des informations de l’EFE, la BBC et El Espectador

Cela peut vous intéresser:

Kim Jong Un aurait une mort cérébrale après une opération, selon les services de renseignement américains