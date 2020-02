Kobe Bryant Celebrities Burial Pantheon Vanessa Bryant

Ils découvrent le lieu de sépulture de Kobe Bryant et sa fille Gianna révèlent que leurs restes reposent avec d’autres célébrités Le panthéon de Pacific View Mwmorial Park est très exclusif

À travers une vidéo, il a révélé que les restes de l’ancienne star de la NBA, Kobe Bryant et sa fille Gianna, reposent dans le luxueux et très privé panthéon de Pacific View Memorial Parke, en Californie, où l’admission est extrêmement restreinte, car sur place reposent également des célébrités du spectacle, de la mode et du sport, selon les informations fournies sur la chaîne YouTube de Karol Tamiko.

Dans l’histoire de la note de Karol Tamiko, il est indiqué que les sœurs de Kobe Bryant ont assisté à la cérémonie, cependant, on ne sait pas si les parents de l’ancien basketteur étaient là, car, comme indiqué précédemment, il semble qu’ils aient eu des problèmes et l’ancienne star de la NBA n’a pas pu se réconcilier avec eux, mais il est présumé qu’ils sont venus.

Dans le matériel présenté dans la chaîne susmentionnée, qui dure dix minutes, des images exclusives du panthéon où l’enterrement des restes de Kobe Bryant et de sa fille Gianna, décédés le 26 janvier, sont présentés après avoir écrasé l’hélicoptère, ils voyageaient à Los Angeles, en Californie.

VOIR LA VIDEO ICI

Cette vidéo peut être vue sur la chaîne de Karol Tamiko via la plateforme YouTube, et elle montre et montre les documents de décès de Kobe Bryant, mais pas celui de sa fille Gianna, pour des raisons de droits, cependant Il est établi qu’après l’enterrement, les restes des deux étaient avec de grandes célébrités du sport, de la mode et du divertissement.

Pacific View Memorial Park est un panthéon très privé où les restes de plusieurs stars du monde du divertissement et du sport, ainsi que de grandes personnalités de la mode, où l’on dit que la paix et la tranquillité règnent, en plus de ses beaux paysages verts et l’élégance de ses intérieurs.

Il est établi dans les informations vidéo qu’il y a beaucoup de restrictions pour entrer dans cet endroit, raison pour laquelle Vanessa Bryant a probablement pris en compte pour ne pas être assiégée par les médias ou les fans, et vivre le deuil et la douleur de manière intime et calme pour licencier l’ancienne star de la NBA.

Le panthéon où reposent les restes de Kobe Bryant et d’autres célébrités après son enterrement, a toutes les spécifications nécessaires pour le confort des visiteurs, afin qu’ils puissent passer un moment calme et tranquille avec leurs proches déjà partis. Il dispose de vastes espaces verts, chapelle, bureaux, bancs, arbres, ombres et autres services.

Parmi les célébrités qui reposent à cet endroit, il y a le chanteur Bobby Haltfield, en plus de l’acteur John Wayne, le dessinateur Rudlf C. Isign et bien d’autres stars de la série, il y a aussi les restes du designer “le plus négligent” du monde Bijan Pakzad également accompagne une star du basket-ball George Yardley.

Dans la même chaîne de Karol Tamico, il a été signalé que le 24 de ce mois, l’hommage à Kobe Bryant aura lieu au Staples Center, mais il ne sera pas présent, comme beaucoup de gens le croyaient.