Kobe Bryant et sa fille ont été enterrés selon des certificats de décès

Il a été révélé que l’enterrement des corps de la star de la NBA, Kobe Bryant et de sa fille Gianna, a été effectué, selon les actes de décès présentés par les autorités du comté de Los Angeles, a rapporté la chaîne d’information. CNN via son portail Internet.

Selon le portail CNN, il est établi que les funérailles de la star du basket-ball et de sa fille ont eu lieu vendredi dernier dans un panthéon du sud de la Californie, en particulier au Pacific View Memorial Park à Corona Del Mar.

Les informations indiquent que, selon les rapports établis dans le certificat de décès, Kobe Bryant a été désigné comme «auteur, producteur et athlète» et sa fille comme «athlète et étudiant».

Ces informations sont révélées sur le portail d’actualités du réseau CNN, où il est également indiqué qu’aucun détail du service funéraire dans la tombe n’a été révélé.

D’autres médias tels qu’El Universal ont également publié que l’ancien joueur des Lakers Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, avaient été enterrés lors d’une cérémonie privée le 7 février.

Selon des informations en provenance des États-Unis, les restes du père et de la fille décédés dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier ont été enterrés à Corona del Mar, en Californie.

Les publications ont cité des certificats de décès comme confirmation de la cérémonie, tandis que Entertainment Tonight s’est entretenu avec une personne proche de la veuve de l’ancienne basketteuse Vanessa Bryant.

“Vanessa et sa famille voulaient un service privé pour regretter leur perte”, a déclaré la source à ET. “La cérémonie a été extrêmement difficile pour tout le monde, car il leur est encore difficile de comprendre qu’ils ont perdu deux belles âmes”, dit-il.

Alors que la cérémonie privée a eu lieu, un mémorial public est prévu pour le 24 février au Staples Center, domicile des Lakers.

La date est symbolique, car elle se rend hommage. 2 que portait Gianna et le n ° 24 que Kobe a utilisé au cours de ses dernières années en tant que membre des Lakers.

Kobe et Gianna sont morts avec sept autres passagers dans un accident d’hélicoptère.

Le 10 février également, d’autres victimes de l’accident mortel ont rendu hommage.

Les visages souriants de l’entraîneur de baseball John Altobelli, de sa femme Keri et de sa fille Alyssa sont apparus sur les photos et vidéos affichées sur les grands écrans de l’Angel Stadium.

Certaines images les montraient entrant dans un terrain de baseball, jouant au basket ou s’amusant sur la plage.

Mais comme les amis et la famille se souvenaient du couple et de leur fille adolescente, tués le mois dernier dans l’accident qui a également coûté la vie à l’ex-NBA Kobe Bryant, peu de gens pouvaient éviter les larmes.

L’enterrement de la star du basket-ball Kobe Bryant a déjà été reproduit par divers médias à la recherche d’informations supplémentaires à ce sujet.

Pour l’instant, les yeux sont fixés pour ce 24 février où aura lieu l’hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna.

Jusqu’à présent, personne dans la famille ne s’est exprimé sur l’enterrement de Kobe Bryant, donc on pense que c’était très privé et que chaque détail a été pris en charge afin que la presse n’ait pas réalisé la cérémonie et les funérailles.

