Kobe Bryant rend hommage au Staples Center et se fâche

Tout est prêt pour l’hommage à Kobe Bryant au Staples Center Cependant, il est annoncé que les billets seront facturés et que les gens se mettent en colère La cérémonie de l’ancienne star de la NBA ne se tiendra qu’à la maison des Lakers

L’hommage à Kobe Bryant qui aura lieu ce lundi 24 février au Staples Center sera inoubliable pour ses fans, mais pas seulement à cause du fait lui-même, mais parce que les organisateurs de l’événement ont décidé de facturer pour entrer pour le voir et aussi annoncer cela ne sera pas transmis par les écrans extérieurs du lieu, donc ils appellent pour éviter de se passer d’un billet, selon les informations fournies par le programme Awake America.

C’est le matin du 19 février qui a été annoncé dans la matinée sur la mesure qui ne s’appliquera qu’aux élus, qui se sont inscrits pour obtenir l’un des billets. Il faut se rappeler qu’à cet endroit, des hommages ont été rendus à d’autres stars du monde du divertissement comme Michael Jackson, mais à cette occasion les billets ont été livrés gratuitement.

Selon Awake America, sur la base d’une interview avec le département de police de Los Angeles, dans la voix du shérif Alex Villanueva, les autorités des Lakers ont rapporté que la cérémonie ne serait pas transmise comme mesure de sécurité pour éviter les foules. “Si vous n’avez pas de ticket, il n’y a rien à voir car tout va se passer à l’intérieur du bâtiment, mieux vaut rester dans votre quotidien et ne pas amplifier le problème de la circulation ici”, a expliqué le responsable de la société.

Des informations détaillées sur les mesures prises par l’administration de Los Lakers pour collecter en hommage à Kobe Bryant peuvent être consultées sur le compte Instagram @diespiertamerica, où vous pouvez voir la controverse générée et les commentaires des adeptes de l’ancienne star de la NBA

Il a également été signalé que jusqu’à présent, le nombre de billets à payer qui seront disponibles ou le nombre de sièges disponibles pour l’hommage à Kobe Bryant est inconnu, ce qui est une réalité est qu’il a suscité la controverse et même la colère de la part d’un secteur de les adeptes de l’ancienne star du basket.

Sur le même sujet, il a été annoncé que les bénéfices obtenus grâce aux billets pour l’hommage à Kobe Bryant au Staples Center seront versés à Mamba & Mambacita Sports Foundation et que les billets coûteront entre 24 dollars et deux cents. et de 224 $, car la star a joué avec le numéro 24 pendant dix ans et sa fille Gianna a utilisé le numéro deux.

Ainsi, il a également été signalé qu’en dehors des billets qui seront facturés, les autres billets sont réservés aux parents de Kobe Bryant, aux amis et aux membres de la NBA, de sorte que l’hommage sera rempli de personnalités du monde du sport et très probablement de l’émission.

Dans le programme Awake America, il a été dit que la controverse et la colère des adeptes étaient évidentes et, à titre de comparaison, ils ont mentionné le cas de l’hommage à Michael Jackson en 2009, lorsqu’un million de personnes ont demandé 17 500 billets qui ont été livrés gratuitement pour Voir la cérémonie.

Dans la transmission, une personne a été interviewée pour donner son point de vue sur la collecte des billets pour l’hommage au Staples Center et une femme a déclaré: «Les billets ne sont pas bons qu’ils les vendent, parce que je ne pense pas ils en ont besoin, je pense que M. (Kobe Bryant) ne semble pas vendre les billets. »

Des milliers de personnes devraient se rencontrer au Staples Center pour dire au revoir à Kobe Bryant et, incidemment, aider avec leur don à une noble cause. https://t.co/xFlRZww7YT

– El Gordo et La Flaca (@ElGordoyLaFlaca) 15 février 2020