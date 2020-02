Kobe Bryant révèle des chiffres qui préfigurent sa mort

Un expert explique que les chiffres de la vie de Kobe Bryant préfigurent sa mort La numérologue Angela García dit en vidéo que notre date de naissance et notre nom influencent cela La publication compte plus de 50 mille reproductions

La mort de Kobe Bryant avec sa fille, Gigi, ainsi que sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère, ont choqué le monde entier.

Des questions ont commencé à se poser: pourquoi quelqu’un d’aussi jeune, comme Kobe Bryant, et sa fille, Gigi, ont-ils vécu cela? Aurait-il pu être évité?

Dans le programme «Wake up America» de la chaîne Univisión, la numérologue Ángela García a commenté que de la même manière que les mathématiques servent de ressources aux sciences naturelles telles que la physique et peuvent mesurer des événements, des situations et des corps, la même chose se produit avec la vie de les êtres humains.

VOIR LA VIDEO ICI

“Nous sommes des corps en mouvement, par conséquent, la date de naissance et le nom que nous portons tout au long de notre vie sont importants, et à travers lui, nous pouvons voir la vie et la projection que chaque personne aura.”

Dans la vidéo, le numérologue explique le nom de Kobe Bryant, qui était un «4» à sa date de naissance, le 23 août: «Un 4 est une personne dynamique, de force, de grand cœur, de noblesse, de défis, dévoué, décrit exactement tout ce qu’il était, ce qu’il a montré, cet homme fort, mais d’une grande noblesse et d’un grand cœur. »

De plus, Angela García a sorti les numéros de son épouse, Vanessa Bryant, et de sa petite fille, Gigi: “Par exemple, le nom de Kobe, la lettre” K “a une valeur de 2, et cette valeur nous décrit comme une force, une énergie, une qualité, des caractéristiques à travers lesquelles nous pouvons mesurer ce qui se passe dans la vie d’un individu ».

Le nombre 2 est ajouté 4, résultant en 6, ce qui indique que dans l’enfance de Kobe Bryant, il a traversé de nombreux conflits et frustrations liés à ses parents et à sa famille.

“Le 6 signifie que la famille a toujours voulu exercer un contrôle, une pression sur lui.” Entre 34 et 43 ans, il marque les conflits et les défis que Kobe Bryant a vécu sur le plan personnel.

Pour sa part, le numéro de Gigi est 6, également par son nom (Gianna) et sa date de naissance: «Cela indique qu’au moment où Vanessa était enceinte de Gigi, il y avait de nombreux conflits et confrontations, des arguments familiaux qui affectaient le fait que la fille avait ce code. “

Quelque chose qui a attiré l’attention dans cette vidéo, c’est qu’Angela Garcia a remarqué que l’hélicoptère, lorsqu’il est porté à la fréquence numérique, donne “911”, ainsi que l’enregistrement et appelle à l’aide. Comme si cela ne suffisait pas, l’endroit où cette tragédie s’est produite qui a mis fin à la vie de Kobe Bryant et Gigi, à Calabasas, en Californie, a la même fréquence numérique, “911”.

Vous pouvez penser que c’est une coïncidence ou non, si elle a été écrite ou faisait partie du destin, mais cette explication conduit clairement à ce qui s’est malheureusement passé.