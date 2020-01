Kobe Bryant sera honoré aux Oscars 2020

Le 9 février, le Dolby Theatre de Los Angeles aura lieu le gala des Oscars 2020, qui aura un protagoniste inattendu: Kobe Bryant La légende du basket-ball est décédée ce dimanche dans un tragique accident dans son hélicoptère privé, dans lequel sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes, ont également perdu la vie.

Cela a été rapporté par le site spécialisé Variety, qui indique que l’athlète fera non seulement partie de l’hommage aux différentes personnalités qui ont perdu la vie dans l’industrie cinématographique, mais pourrait également avoir un hommage en dehors du “In Memoriam”. De cette façon, les prix honoreraient la mémoire du champion de la NBA, qui a remporté avec Glen Keane l’Oscar du meilleur court métrage d’animation avec sa production Cher Basketball en 2018.

Ce ne sera pas la première fois que la Hollywood Academy se souvient de Bryant, car lorsqu’il a été informé de sa mort, il lui a consacré un mot pour lui rappeler: «Ils doutaient qu’un enfant puisse atteindre la NBA et ont prouvé qu’ils avaient tort. Ils doutaient qu’il puisse gagner un championnat et ont prouvé qu’ils avaient tort. Ils doutaient qu’il puisse faire des films et ont remporté un Oscar. Comme tous les grands artistes, Kobe Bryant a prouvé que les sceptiques avaient tort. Repose en paix”.

Bryant est décédé à 41 ans dimanche dernier, le 26 janvier, dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, dans lequel sa fille Gianna, âgée de seulement 13 ans, est également décédée. L’athlète avait finalement pris sa retraite en 2015, date à laquelle il a écrit une lettre sincère à son Cher Basketball , titre qui emporterait le court métrage qu’il a écrit, produit et doublé.

Le court métrage d’animation, qui a remporté l’Oscar mais aussi le prestigieux Annie Award, ne signifiait pas la seule incursion de Bryant dans l’audiovisuel. L’athlète a fondé la société de production Granity Studios dans le but de développer un contenu original qui lierait le sport aux éléments fantastiques, et a également participé à des projets tels que Muse de Kobe Bryant, un documentaire pour la chaîne Showtime qui détaille les hauts et les bas de sa carrière.

Hollywood pleure la mort de Kobe Bryant: “C’était un super-héros de la vie réelle”

À travers les réseaux, des personnalités telles que Bruno Mars, Taylor Swift, Reese Witherspoon ou M. Night Shyamalan Ils ont déploré la mort de l’athlète.

“Kobe était un super-héros dans la vraie vie et sur le terrain, et je suis sûr qu’il l’était aussi pour sa famille”, écrit-il Bruno Mars sur son compte Twitter, déplorant la mort de l’athlète. «Mon cœur s’est brisé en mille morceaux après avoir entendu la nouvelle de cette tragédie. Je ne peux même pas imaginer ce que ces familles vivent. Kobe signifie tellement pour moi et pour tout le monde. J’envoie mes prières, mon amour et mes infinies condoléances à Vanessa et à la famille et à tous ceux qui ont perdu quelqu’un sur ce vol », a-t-il déploré. Taylor Swift

Aussi Spike lee, venu réaliser un documentaire consacré à Bryant, a déploré sa mort. “Il me disait toujours à chaque fois que nous nous voyions:” Spike, les Knicks puent “”, se souvient affectueusement le réalisateur. «Je suis dévasté. Un athlète extraordinaire et vraiment gentil, un homme merveilleux. J’envoie mon amour, mes prières et ma compassion à sa famille, ainsi qu’à la famille NBA », a déploré l’actrice et productrice. Reese Witherspoon.

Aussi le réalisateur M. Night Shyamalan Il a été “choqué” et “très triste” après la mort de Kobe. «Pour nous, à Philadelphie, c’était un de plus. Sa perte se fera sentir dans toute la ville », a-t-il publié sur le réseau social. Pour sa part, Billy porter Il a dit que “le monde est un meilleur endroit” après le passage de Bryant. “Vivez pleinement votre vie, comme si demain n’était pas une promesse.”

«Cela me brise le cœur. Repose en paix, Kobe », a-t-il publié, plus brièvement, Nick Jonas. “RIP, Kobe. Mes pensées et mes prières accompagnent votre famille », a-t-il déclaré. Octavia Spencer

“Mon cœur a été brisé par sa femme et sa famille», A déclaré Ellen DeGeneres.