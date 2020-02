Kobe Bryant Vanessa Bryant amour Saint Valentin

Vanessa Bryant, l’épouse de Kobe Bryant, publie une vidéo sur la Saint-Valentin Exprime l’amour qu’elle ressent pour son mari et sa fille Gianna, récemment décédée Provoque un choc chez les personnes qui envoient toujours des messages de soutien

Vanessa Bryant, épouse de Kobe Bryant, a profité de la Saint-Valentin pour exprimer le grand amour qu’elle ressent pour feu Kobe Bryant et sa fille Gianna, décédées le 26 janvier dernier dans un accident d’avion, et a publié une vidéo sur les réseaux sociaux Avec un message touchant.

Vanessa Bryant n’a pas été en public depuis la mort de son mari Kobe Bryant et de sa fille Gianna, même si les premiers jours de l’accident n’étaient pas présents sur les réseaux sociaux, elle a déjà fait part de ses sentiments depuis plusieurs jours après La tragédie et la Saint Valentin ont été de ceux à exprimer l’amour qu’il ressent pour ses proches qui ne sont plus présents.

L’épouse de Kobe Bryant a décidé de télécharger une vidéo dans laquelle il est vu à côté de l’ancienne star de la NBA quand ils étaient plus jeunes. Dans la matière, les deux sont très heureux, embrassés, elle se tourne vers la caméra et lui les yeux fermés en l’embrassant. Elle porte un haut rouge très sensuel avec des tresses.

VOIR LA VIDEO ICI

L’image de l’épouse de Kobe Bryant s’est téléchargée sur son compte Instagram personnel @vanessabryant, jusqu’au matin du 15 février dépassait 8 millions 300 mille reproductions et avait également plus de 74 mille commentaires.

Dans le billet de Vanessa Bryant sur la Saint-Valentin, elle a écrit le message suivant pour son mari Kobe Bryant et sa fille Gianna: «Pour mon éternelle Valentin, je t’aime tellement. Tu me manques tellement à ton rendez-vous préféré. Je t’aime pour toujours. Bisous pour toi et Gigi dans le ciel. Bonne journée de #SanValentin, mes bébés. Avec tout mon amour, votre boo-boo. “

L’image a été divulguée sur d’autres comptes Instagram tels que le programme Telemundo @sueltalasopa où le public hispanique a fait toutes sortes de commentaires sur la Saint-Valentin, en relation avec l’amour de Vanessa pour Kobe Bryant et sa fille Gianna.

L’un des premiers messages a été le suivant: «Beaucoup de femmes diront que vous devez surmonter cela et passer à autre chose, mais je vous dis que personne absolument personne ne veut être à votre place. Si perdre un mari, partenaire de vie depuis plus de deux décennies, l’amour de votre vie est très dur cette douleur dans le cœur, imaginez maintenant perdre un enfant de vos tripes et les deux ensemble c’est devenir fou et réconforter vos autres filles, vous ne pouvez même pas pleurer à l’aise à quel point Dieu triste vous donne de la force. »

Pendant ce temps, dans son compte personnel, un utilisateur a prolongé le commentaire de la Saint-Valentin et a écrit: “Vanessa Bryant … Je ne peux pas imaginer la douleur que vous traversez … La vie vous a donné le test le plus cruel et le plus douloureux … perdre à votre mari et à votre fille le même jour, quelle tragédie et ironie de la vie. »

Et il a poursuivi: «Que Dieu vous donne beaucoup de force pour continuer à vivre malgré votre douleur, vous avez 3 raisons de continuer, qui sont vos filles et principalement les aînées car elle souffre également de la perte de son père et de sa sœur, elle va avoir besoin de vous beaucoup. Lorsque vous sentez que la douleur vous dépasse, demandez de la force à Dieu dans la prière et il vous la donnera … Je demande également à Dieu de la force pour les parents des autres personnes qui ont péri avec votre mari. Le courage soit fort. “