Kobe lui a donné quelque chose de très spécial

Dans son discours d’hier, en hommage à son défunt mari et fille à Los Angeles, Vanessa Bryant a révélé que Kobe lui avait donné un cadeau très spécial: la robe bleue de “The Notebook”.

La veuve inconsolable a déclaré, tout en partageant des détails touchants de son histoire d’amour avec Kobe Bryant, que son mari lui avait donné la robe bleue du film de 2004 avec Rachel McAdams, Ryan Gosling, Gena Rowlands, James Garner, Sam Shepard et Joan Allen

Dans le film, McAdams portait la robe avec Allie, qui garde une merveilleuse histoire avec Noah dans le film, joué par Ryan Gosling.

Il y avait plusieurs séries mémorables du film emblématique de Nicholas Sparks, cependant, Kobe avait une raison particulière de choisir la robe bleue.

“Quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi la robe bleue, il a répondu que c’était parce que c’était la scène où Allie revenait avec Noah”, a-t-il dit. «Nous nous attendions à vieillir ensemble, comme dans le film. Nous avons vraiment eu une histoire d’amour incroyable. “

Et la relation de Vanessa et Kobe, comme celle des personnages de “The Notebook”, était pleine de hauts et de bas.

En 2011, Vanesa Bryant a demandé le divorce de la star du basket-ball, mais en 2013, elle a annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils s’étaient “réconciliés”, ajoutant que “son action en divorce sera rejetée”.

Ils ont eu quatre enfants ensemble: Bianka Bryant, Natalia Bryant, Capri Bryant, Natalia Diamante Bryant et Gianna Bryant, décédée avec son père dans l’accident.

«Nous nous aimions de tout notre être. Nous étions deux personnes parfaitement imparfaites qui forment une belle famille et ont élevé nos filles douces et merveilleuses », a-t-elle ajouté en larmes.

“Il m’a donné le cahier et la robe bleue que Rachel McAdams a utilisée dans le film The Notebook”, a déclaré Vanessa.

C’est en 2013, la même année que Vanessa Bryant a annoncé qu’elle et Kobe ne divorceraient pas, qu’elle a partagé une photo du cadeau dans un post Instagram sur Throwback jeudi.

“L’un de mes cadeaux préférés de la Saint-Valentin de mon mari était la robe bleue, les chaussures et le cahier du film película The Notebook” qu’il m’a donné il y a des années “, a-t-elle déclaré.

Il comprenait également deux photos de deux scènes du film, l’une dans laquelle McAdams est vue courir vers l’eau en maillot de bain rouge, tandis qu’une autre la montrait avec la robe bleue attrapant sa co-star Gosling sous la pluie, le moment décisive du film.

Il a ajouté que le cahier était “un accessoire, mais a toujours une valeur sentimentale”.