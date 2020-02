Koke accélère son rétablissement | Réseaux sociaux sportifs

L’Atlético de Madrid est retourné aux entraînements dimanche, mais avec le retour au groupe dans la deuxième partie de la session Koke Resurrection, qui précipite déjà son rétablissement d’une blessure myotendineuse pour le match de samedi prochain contre Grenade, selon Il l’a montré lors de la séance de dimanche, après la défaite lors du derby face au Real Madrid au stade Santiago Bernabéu (1-0).

Là, le capitaine du rojiblanco n’a pas joué, qui n’a pu jouer que 25 minutes – dans la Supercopa d’Espagne contre Barcelone – lors des huit derniers affrontements en raison de cette maladie. Avant c’était bas contre Betis et Levante; puis deux fois devant le Real Madrid et contre Eibar, Cultural Leonesa et Leganés.