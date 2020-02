Kraft renforce son leadership après sa victoire à Lahti devant Geiger | Réseaux sociaux sportifs

L’Autrichien Stefan Kraft a renforcé son leadership en Coupe du monde de saut à ski nordique en remportant vendredi le premier des trois tests prévus ce week-end à la station finlandaise de Lahti.

Kraft, 26 ans, a remporté sa vingt et unième victoire en Coupe du monde, le cinquième de la saison, en répétant un saut de 129 mètres et demi, ce qui lui a valu une évaluation finale de 284,1 points, cinq de plus que son poursuivant immédiat en le général, l’Allemand Karl Geiger, qui, après avoir sauté 128,5 mètres au premier tour, a réalisé la plus longue tentative de la journée au deuxième, 130 mètres et demi, et a terminé à la deuxième place.