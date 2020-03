La 5G pourrait perturber les prévisions météorologiques précises

Scientifique américain mars 2020

Le suivi des tempêtes pourrait être sabordé par les interférences des communications sans fil de nouvelle génération

Le déploiement de la technologie sans fil 5G rendra les communications mobiles considérablement plus rapides et plus efficaces. Mais la 5G pourrait également entraîner des revers dangereux pour les prévisions météorologiques. C’est l’inquiétude exprimée par les agences scientifiques nationales et internationales et les experts indépendants. La Federal Communications Commission (FCC), cependant, qui réglemente les réseaux sans fil américains, ne semble pas inquiète – et c’est un gros problème.

