La Banque centrale chinoise abaisse le taux d’intérêt sur les prêts aux banques

La Banque centrale chinoise (PBOC) a abaissé lundi le taux d’intérêt des prêts d’un an aux institutions financières pour stimuler la reprise de l’économie, paralysée par l’épidémie de la nouvelle couronne virale.

Cette mesure réduira le coût du financement des banques commerciales et les encouragera à augmenter les prêts aux entreprises.

La PBOC a proposé lundi 200 milliards de yuans (environ 28,6 milliards de dollars) par an à un taux de 3,15%, le plus bas depuis 2017, contre 3,25% précédemment.

Il s’agit de “garantir une liquidité abondante et raisonnable dans le système financier”, a indiqué un communiqué de la Banque centrale chinoise.

“C’est une mesure de plus pour aider les banques et les emprunteurs à faire face aux chocs économiques générés par l’épidémie”, a déclaré Julian Evans-Pritchard, du cabinet de conseil Capital Economics.

Il y a deux semaines, la Banque centrale avait abaissé les taux d’intérêt des prêts à court terme (de sept à 14 jours) aux établissements financiers et avait abandonné 1,2 billion de yuans (environ 173 milliards de dollars).

L’économie chinoise est largement paralysée par les mesures de quarantaine et les restrictions drastiques de mouvement prises pour contrôler l’épidémie.

De nombreuses petites entreprises se sont retrouvées sans approvisionnement, sans travailleurs et sans clients et ont du mal à relancer la production et font face à des problèmes de trésorerie.

Samedi, la CBRC, la commission qui réglemente le secteur bancaire, a exhorté les banques commerciales à augmenter les prêts aux entreprises à des taux raisonnables.

La CBRC a averti les entreprises de ne pas emprunter “à l’aveugle” et les banques de reporter les dates de remboursement ou de réduire les taux d’intérêt.

De son côté, la Banque centrale a déclaré samedi qu’elle tolérerait un pourcentage légèrement plus élevé de “dettes douteuses”.

Les échanges ont répondu positivement lundi à l’annonce de la Banque centrale. Celui de Shanghai a fermé plus de 2% et celui de Shenzhen a fermé plus de 3%.

Le courtier Wanlong Securities a estimé que la Banque centrale avait procédé à «des taux d’intérêt déguisés bas».

Cependant, ces mesures pourraient être insuffisantes, a estimé Evans-Pritchard, anticipant de nouvelles mesures.

Selon un panel d’analystes consultés par l’agence Bloomberg, la Banque centrale pourrait baisser jeudi un autre taux important, le “prêt préférentiel”, une référence du taux le plus bas que les banques puissent offrir aux entreprises et aux ménages.