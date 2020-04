La Banque mondiale prédit une crise “bien plus profonde que la Grande Récession”

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a estimé que la pandémie de coronavirus COVID-19 entraînerait “une récession mondiale beaucoup plus profonde” que la crise financière de 2008 et qu’elle pourrait effacer les progrès récents réalisés par les pays pauvres.

Malpass a estimé que le monde est confronté à “une crise sans précédent, avec des effets sanitaires, économiques et sociaux dévastateurs à travers le monde” et a ajouté que “si nous n’agissons pas rapidement pour renforcer les systèmes et la résilience, les progrès du développement de les années passées peuvent être facilement perdues. »

“Nos estimations suggèrent une récession mondiale beaucoup plus profonde que la Grande Récession, compte tenu de la baisse de la production, des investissements, de l’emploi et du commerce”, a averti le chef de l’institution lors de la réunion semestrielle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. , qui a eu lieu ce vendredi virtuel par COVID-19.

Malpass a en outre fait valoir que si les effets tragiques de cette pandémie “se font sentir dans le monde entier”, la crise est susceptible de toucher le plus les pays et les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables.

La Banque mondiale, a-t-il annoncé, a l’intention de déployer 160 milliards de dollars de fonds, au cours des 15 prochains mois, dans les pays pauvres d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, dans le but de renforcer leur réponse à la crise sanitaire et à leur redressement. économique.

De son côté, le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi une aide d’urgence millionnaire pour Haïti et la Côte d’Ivoire, destinée à lutter contre la pandémie de coronavirus.

“Le soutien financier du FMI fournit des ressources aux autorités pour les dépenses de santé essentielles et le soutien des revenus pour atténuer l’impact du COVID-19 sur la population”, a déclaré le FMI dans un communiqué détaillant un paiement de 111,6 millions d’euros. dollars pour Haïti.

Aux mêmes fins, l’institution financière a également annoncé un paquet monétaire de 886,2 millions de dollars pour la Côte d’Ivoire.

Plus de la moitié des 189 pays membres du Fonds monétaire international (FMI) ont déjà demandé une aide financière à l’organisation face à l’urgence déclenchée par la pandémie de coronavirus, a déclaré Deutsche Welle.

Avec des informations de Notimex

