La Banque mondiale réduira les prévisions de croissance mondiale du coronavirus

Le coronavirus conduira la Banque mondiale (BM) à réduire les prévisions de croissance de l’économie mondiale, en particulier pour son impact sur les chaînes d’approvisionnement, a déclaré mardi le président de l’institution, David Malpass.

La projection de croissance mondiale “sera abaissée pour au moins le premier semestre 2020” en raison des dommages causés par le virus dans la croissance de la Chine, a déclaré Malpass lors d’une conférence avec l’ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen.

Début janvier, la Banque mondiale a déclaré qu’elle s’attendait à une augmentation de la croissance économique mondiale pour cette année à 2,5% contre 2,4% en 2019.

Malpass a mis un accent particulier sur l’explication de l’impact de l’épidémie sur la chaîne d’approvisionnement à destination et en provenance de la Chine.

“Pour donner un exemple. De nombreux produits chinois sortent dans le monde dans le ventre des avions de passagers. Donc, si les vols de passagers sont coupés, les chaînes d’approvisionnement doivent être ajustées pour que l’économie mondiale continue de fonctionner”, a-t-il déclaré.

De nombreuses compagnies aériennes ont décidé de suspendre leurs vols à destination et en provenance de Chine après avoir déclenché cette épidémie qui a tué environ 420 personnes et infecté environ 24 000 personnes.

Yellen a déclaré qu’il s’attendait à “un effet important” sur la croissance de la Chine au moins au premier trimestre de l’année et, peut-être, au second.

“Et comme la Chine fait partie de l’économie mondiale, il devrait y avoir un effet de contagion” dans d’autres pays, a-t-il ajouté.

Il a souligné que dans d’autres épisodes de pandémies, d’importants effets économiques ont été observés à court terme. “A long terme, cela semble avoir un effet relativement faible”, a-t-il déclaré.

La peur de la propagation du virus a paralysé la Chine, ce qui a des effets sur l’économie mondiale encore difficiles à quantifier.

La Banque mondiale a déclaré qu’elle évaluait les “conséquences économiques et sociales” et a déclaré qu’elle était disposée à soutenir la Chine pour résoudre le problème.

L’institution s’est également montrée en mesure de soutenir tous ses pays membres, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables, pour faire face aux effets de cette crise.