“Le ruban d’interprétation est très haut et je remercie de tout mon cœur l’opportunité d’être dans cette course pour l’Oscar”, a déclaré Antonio Banderas après avoir été nominé pour son rôle dans “Pain and Glory” de Pedro Almodóvar.

Banderas aura comme concurrents Joaquin Phoenix (“Joker”), Adam Driver (“Histoire d’un mariage”), Leonardo DiCaprio (“Il était une fois … à Hollywood”) et Jonathan Pryce (“Les deux papes”).