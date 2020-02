La barrière de Peña Nieto rétrécie “pour des raisons naturelles”: Alejandro Gertz

L’encerclement de l’ancien président Enrique Peña Nieto ment déjà “pour des raisons naturelles», A-t-il affirmé Procureur général de la république (FGR), Alejandro Gertz Manero, dans une interview au journal El País.

Bien que le procureur ait laissé beaucoup à l’interprétation lors de l’entretien, il a déclaré qu’il existe un lien entre arrestations de plusieurs collaborateurs de l’ancien président, parmi eux Juan Collado Mocelo, son avocat, le 9 juillet 2019; Rosario Robles Berlanga, ancien secrétaire au Développement social (Sedesol), le 13 août 2019; et Emilio Lozoya Austin, ancien directeur de Petróleos Mexicanos (Pemex), le 12 février dernier à Malaga, en Espagne.

Gertz Manero a mentionné que il ne sait pas quand Emilio Lozoya pourrait être extradé au Mexique, car il est nécessaire de rassembler les documents nécessaires que les juges espagnols demandent, envoyez-les par l’intermédiaire du délégué et des avocats qui l’assistent dans la nation européenne.

Avant la question de savoir s’il avait des indications que Lozoya a collaboré au blanchiment d’argent de la mafia russe et que cela aurait pu l’aider à se déplacer en Europe, comme l’ont souligné les sources judiciaires espagnoles, le procureur a répondu:

Une autre question était de savoir qui venait à l’esprit face aux déclarations de Juan Coello Trejo, avocat d’Emilio Lozoya au Mexique, qui a déclaré qu’il “n’était pas seulement envoyé”, laissant l’imagination des Mexicains.

Il a ajouté que ces derniers mois, un processus a été engagé contre Rosario Robles, Juan Collado et maintenant Emilio Lozoya, car ils ont tous le même lien, qui semble naturellement entourer la clôture de l’ancien président Peña Nieto, car il existe un lien qui les unit.

Lorsqu’on lui a demandé si Peña Nieto faisait l’objet d’une enquête, il a souligné que le parquet avait un principe très clair: le secret dans les enquêtes qui n’avaient pas encore généré d’inconfort pour les personnes faisant l’objet de l’enquête, et qu’il commettrait une infraction procédurale.

Il a assuré que les 45 jours accordés par la justice espagnole seront utilisés pour prouver tous les crimes qui lui sont reprochés, mais il n’a pas donné plus de données sur les enquêtes de la cellule de renseignement financier (CRF).

Le propriétaire de celui-ci, Santiago Nieto, a déclaré qu’il y avait deux fichiers ouverts, mais Gertz Manero a précisé que chacun est responsable de sa zone.

L’administration Peña Nieto a été distinguée par des enquêtes journalistiques et spécialisées, comme l’un des gouvernements les plus corrompus de l’histoire du Mexique. Certains personnages ont disparu de la scène publique, d’autres vivent à l’ombre des soupçons et les plus malheureux sont emprisonnés. Ce sont les personnages les plus controversés du mandat de six ans de l’ancien président du PRI.