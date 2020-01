La BBC supprime 450 postes par écrit pour réduire les coûts

LONDRES, 29 janvier (.) – Le réseau britannique de la BBC a annoncé mercredi qu’il supprimera quelque 450 emplois dans sa division d’actualités, dans le cadre d’un plan d’économies qui entraînera des coupures dans le service international et la station de radio 5Live , en plus de réduire les rapports du programme d’analyse Newsnight.

La société a déclaré qu’elle réorganiserait sa formulation en un modèle “axé sur les nouvelles” dans lequel le personnel serait affecté aux nouvelles et non aux programmes individuels.

BBC News a déclaré qu’elle employait actuellement quelque 6 000 personnes, dont 1 700 en dehors du Royaume-Uni, mais a refusé de préciser le nombre de journalistes.

“Nous devons remodeler BBC News pour la prochaine décennie afin d’économiser une somme substantielle”, a déclaré Fran Unsworth, directeur des nouvelles et des affaires courantes. “Nous dépensons trop de ressources pour des émissions numériques traditionnelles et pas assez”, a-t-il déclaré.

La BBC a déclaré que les réductions, ainsi que d’autres qu’elle avait déjà mises en œuvre, lui permettront d’atteindre un objectif d’économies de 80 millions de livres (105 millions de dollars) d’ici 2022.

La chaîne a déclaré qu’elle est toujours le service de nouvelles le plus fiable et le plus consommé de Grande-Bretagne, mais qu’elle doit faire face à des comportements changeants, tels qu’une baisse de l’audience des programmes d’actualités.

Les changements impliqueront une réduction du nombre total d’histoires couvertes, a-t-il dit, mais investiront davantage dans les nouvelles numériques, y compris une nouvelle version de l’application BBC News.

