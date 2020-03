La BCE imprimera 1 milliard d’euros cette année pour vaincre le coronavirus

FRANCFORT, 18 mars (.) – La Banque centrale européenne (BCE) a lancé de nouveaux rachats de dettes pour un montant de 750 milliards d’euros (818 milliards de dollars) après une réunion d’urgence mercredi soir, dans le but de brancher le Saignement financier que le coronavirus provoque dans l’économie de la zone euro et dissipant tout type de doute sur l’avenir du bloc.

Une grande partie de l’Europe étant confinée par l’épidémie de coronavirus, l’activité économique est pratiquement au point mort et les marchés sont entrés dans une ornière, préfigurant une profonde récession similaire à celle de la crise financière mondiale de 2008 et soulevant des questions sur la cohésion de la zone euro en période de tension.

Sous la pression d’agir et de réduire le coût des prêts dans les pays endettés et touchés par les virus comme l’Italie, la BCE a lancé un nouveau programme d’achat d’obligations, portant ses prévisions pour cette année à 1,1 billion de dollars. d’euros. Seuls ces derniers achats convenus représentent 6% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro.

“Les temps extraordinaires nécessitent des actions extraordinaires”, a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde. “Il n’y a pas de limites à notre engagement envers l’euro. Nous sommes déterminés à utiliser tout le potentiel de nos outils, dans le cadre de notre mandat.”

Les achats d’obligations se poursuivront jusqu’à la fin de la «phase de crise» de l’épidémie et des notes non financières avec une qualité de crédit suffisante seront incluses pour la première fois parmi les actifs éligibles. “Les achats auront lieu jusqu’à la fin de 2020 et incluront toutes les catégories d’actifs éligibles dans le cadre du programme d’achat d’actifs existant”, a indiqué la banque centrale dans son communiqué.

L’euro a rebondi après l’annonce et a progressé de 0,16% à 1,0929 $ alors que les marchés boursiers asiatiques se stabilisaient. Bien qu’elle continuera d’acheter de la dette publique en fonction de la participation de chaque pays à la banque, la clé dite du capital, la BCE a déclaré qu’elle serait flexible et pourrait s’écarter de cette règle.

Ceci est interprété comme une indication qu’il ne tolérera pas l’augmentation des écarts de rendement de la dette entre les membres de la zone euro qui a été observée en Italie et en Grèce ces derniers jours.

Les achats comprendront également pour la première fois la dette de la Grèce, qui avait été exclue des achats de la BCE en raison de sa faible cote de crédit.

En outre, la BCE s’est déclarée prête à augmenter le volume et la durée de ses achats si nécessaire et à revoir les restrictions qui se dressent sur son chemin, en faisant probablement référence à la limite de propriété de plus d’un tiers de la dette d’un pays donné.

“Étant donné que la réponse budgétaire continue d’augmenter, cela semble être un tournant pour l’économie et les marchés de la zone euro”, a déclaré Frederik Ducrozet, stratège chez Pictet Wealth Management.

Cependant, la BCE a laissé le taux d’intérêt des dépôts inchangé à -0,5%, le même que jeudi dernier, dans un autre signe que les responsables de la politique monétaire pourraient considérer qu’une réduction ferait plus de mal que de bien.

Réunie en session ordinaire jeudi dernier, la BCE a approuvé un plan de relance global, mais les mesures ont déçu les investisseurs, ce qui a conduit certains à remettre en question l’engagement de la banque envers la promesse du prédécesseur de Lagarde, l’italien Mario Draghi de faire “tout ce qu’il faut” pour sauver l’euro.

Avec l’augmentation des rendements de la dette publique à la périphérie du bloc et la prime de risque de l’Italie – l’écart entre la dette italienne à 10 ans et la dette allemande – doublant en quelques jours, la pression pour que la BCE prenne des mesures plus énergiques a augmenté.

La panique des investissements a poussé mercredi les rendements des obligations à 10 ans de l’Italie au-dessus de 3%, soulevant des inquiétudes quant à la soutenabilité de sa dette, avant les rachats par la BCE et la déclaration de ses gestionnaires. à environ 2,3%.

(1 dollar = 0,9169 euros)

(Rapport de Balazs Koranyi et Francesco Canepa. Édité en espagnol par Rodrigo Charme et Jose Elías Rodríguez)