La Belgique a accepté des mesures drastiques pour freiner la propagation du coronavirus, notamment la fermeture de restaurants, bars et discothèques et l’annulation d’activités récréatives, sportives et culturelles, ainsi que la suspension des cours dans les écoles, mais pas leur fermeture.

Les mesures, décidées jeudi soir et qui excluent les hôtels, s’appliqueront jusqu’au 3 avril.