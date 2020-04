La belle vidéo de l’Opéra National de Paris pour soutenir ceux qui combattent la pandémie

Beauté en mouvement. On ne peut pas ajouter beaucoup plus à la vidéo que différents danseurs du Opéra national de Paris, pour remercier à leur manière tous ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Les membres des trois organismes artistiques de l’institution, l’Orchestre, les Chorales et le Ballet, ont participé depuis leur domicile à cette initiative spontanée, pour “exprimer leur profonde gratitude et leur soutien à tous ceux qui travaillent avec dévouement et courage”, ont-ils déclaré dans le compte rendu. de YouTube de l’Opéra.

Avec la musique la Danse des Chevaliers (n ° 13) extraite de la partition de Roméo et Juliette, avec de la musique de Sergei ProkofievLa vidéo est apparue après avoir reçu un lien Twitter vers la vidéo produite par le Ballet de Rome: «J’ai eu l’idée de faire une vidéo avec mes collègues du Ballet de l’Opéra de Paris. L’image était simple: les danseurs dans leur vie quotidienne de personnes confinées ont continué à s’entraîner malgré les petits espaces, la vie de famille et le manque d’êtres chers », ont-ils expliqué.

«Cette vidéo était non seulement la preuve du travail que nous avons dû faire pour rester à la maison, mais aussi un merveilleux message de remerciements et de soutien envoyé à toutes les personnes qui travaillent afin que nous puissions bientôt trouver nos studios, nos salles d’exposition et surtout notre public. Il m’a semblé évident de suggérer l’idée de faire cette vidéo à mes collègues du ballet. Leur enthousiasme et leur volonté de transmettre ces messages étaient présents depuis le début. “

Quelques jours plus tard, le réalisateur de la vidéo, Cédric Klapisch, il a proposé le projet au directeur musical de la prestigieuse institution culturelle, Philippe Jordan, et de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, ils ont accepté de le soutenir.

“Nous avons évidemment décidé d’unir nos forces. Le projet devenait concret, et au lieu de le réaliser «dans notre coin», nous avons rendu compte à la direction de l’Opéra de Paris. Leur réaction, leur soutien, leur aide ont énormément contribué à la mise en œuvre de ce projet », a-t-il commenté. Klapisch.