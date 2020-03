La bioéthique face à un test de virginité

Deux controverses liées à la virginité des femmes ont récemment suscité la controverse parmi les médecins et les éthiciens médicaux. Le premier d’entre eux est une campagne en Grande-Bretagne pour interdire l’hyménorrhaphyie (souvent désignée par le terme plus large d’hyménoplastie), la réparation chirurgicale de l’hymen dans le but de transmettre l’apparence d’une abstinence sexuelle antérieure. La seconde implique des efforts législatifs en Californie et à New York pour criminaliser les tests de virginité. Les deux efforts sont clairement bien intentionnés, mais chacun soulève des préoccupations éthiques complexes.

Historiquement, la virginité des femmes a été valorisée dans certaines traditions religieuses et culturelles, et les preuves de rapports sexuels passés peuvent rendre les femmes de certains groupes inhabitables. Cela reste vrai aujourd’hui dans certaines communautés musulmanes. La question a attiré l’attention de la communauté internationale en 2008 lorsqu’un tribunal français de Lille a annulé un mariage (une décision annulée par la suite) après que le mari a découvert que sa femme l’avait induit en erreur en lui faisant croire qu’elle était vierge. L’absence d’un hymen intact – un tissu muqueux qui protège l’ouverture vaginale – est faussement considérée comme une preuve de non-chasteté. En réalité, un large éventail d’activités non sexuelles à l’adolescence conduisent souvent à la rupture de la membrane, qui est souvent asymptomatique et passe inaperçue. Une étude britannique a révélé que l’hymen peut même rester intact après les rapports sexuels.

Afin de créer l’illusion de la virginité, les femmes musulmanes en Europe et aux États-Unis peuvent subir une hyménorrhaphyie, une intervention chirurgicale dans laquelle l’hymen est reconstruit. La procédure a commencé à attirer l’attention du public après la première du film Women’s Hearts de Davide Sordella, qui raconte l’histoire d’une femme qui voyage d’Italie au Maroc pour la procédure. L’hyménorrhaphy est de plus en plus disponible aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Cela prend environ 30 minutes à une heure et coûte entre 1 500 $ et 5 250 $.

Le but de l’interdiction de cette procédure est de protéger les femmes de poursuivre, souvent sous la contrainte, une opération médicalement inutile et de supporter ses risques concomitants, y compris l’infection. Ce motif est certainement admirable. On pourrait comparer une telle interdiction à la campagne similaire visant à éradiquer l’excision génitale féminine (FGC) ou la «circoncision féminine» et sa criminalisation en Occident. Contrairement à l’excision, cependant, de nombreux clients qui poursuivent l’hyménorrhaphyie sont des adultes.

Pourtant, l’interdiction de l’hyménorragie pourrait avoir un inconvénient important. Dans l’impossibilité d’obtenir la procédure, les femmes musulmanes peuvent alors faire face à de graves conséquences de perspectives conjugales limitées à la violence intrafamiliale pour ne pas avoir prouvé leur virginité. Jusqu’à ce que l’État puisse protéger ces femmes de ces conséquences dévastatrices, qui nécessiteront probablement des efforts éducatifs soutenus et un changement fondamental des valeurs communautaires, les femmes de ces communautés peuvent être les meilleures juges pour décider de poursuivre ou non la chirurgie. Personne d’autre ne peut peser aussi significativement les risques de la procédure contre les risques de la renoncer. Plutôt que le FCG, une meilleure analogie pourrait être faite avec le signalement par les médecins de la violence entre partenaires intimes (VPI), que de nombreuses juridictions n’exigent pas et que certains n’autorisent même pas – reconnaissant que les victimes du VPI sont les individus qui peuvent le mieux déterminer si les rapports servent leurs propres intérêts.

Aux États-Unis, les militants ne contestent pas l’hyménorragie, mais ciblent plutôt les tests de virginité qui la rendent nécessaire. L’effort a gagné une traction considérable en réponse à une déclaration d’un musicien connu sous le nom de T.I. sur le podcast Ladies Like Us, dans lequel il a dit qu’il emmène sa fille de 18 ans en «voyages annuels chez le gynécologue pour vérifier son hymen». Sa revendication a produit un contrecoup public généralisé.

La députée californienne Lorena Gonzalez de San Diego a présenté une législation interdisant les examens de l’hymen par les médecins; cela entraînerait des sanctions disciplinaires potentielles de la part du conseil médical de l’État. Dans l’État de New York, la députée Michaelle Solages d’Elmont est allée plus loin; son projet de loi ferait de ces examens un crime. En ciblant les tests, l’objectif est de rendre l’hyménorragie à la fois inutile et inutile. Si l’on ne peut pas tester un hymen intact, avoir un hymen intact devient hors de propos. L’Organisation mondiale de la santé et le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies figurent parmi les organisations qui soutiennent une interdiction totale.

Tout effort visant à interdire une éventuelle intervention médicale, aussi pernicieuse ou inutile soit-elle, doit être abordé avec beaucoup de soin. L’enchevêtrement de l’État dans la relation médecin-patient n’est pas sans conséquences et peut imposer de sérieuses limites à l’autonomie significative des patients. On ne serait pas surpris si un marché clandestin surgissait chez les évaluateurs professionnels de la virginité sans formation clinique formelle qui combleraient le vide si les médecins étaient exclus de la pratique. Alternativement, de nombreuses familles peuvent simplement emmener des femmes à l’étranger pour évaluation, les exposant potentiellement à des dangers supplémentaires.

Enfin, il y a un argument à faire valoir que l’État devrait évoluer très légèrement lorsqu’il intervient dans les pratiques culturelles et religieuses profondément ancrées des groupes minoritaires, de peur que l’on ne les éloigne davantage de la société américaine dominante. Une route trop courte va de l’interdiction des tests de virginité à l’interdiction de certaines formes de vêtements ou de couvre-chefs.

Pourtant, l’État a un intérêt significatif à empêcher les médecins de s’engager dans des procédures qui ne servent aucun objectif clinique. Si les tests de virginité évaluaient réellement la virginité, leur réalisation constituerait toujours un affront aux valeurs occidentales, mais la question de leur interdiction légale pourrait s’avérer plus difficile. Cependant, les tests de virginité n’évaluent pas la virginité plus efficacement que les tiges de devination détectent l’eau souterraine ou les planches Ouija détectent les esprits décédés. Ce sont des pseudosciences. L’American College of Obstetricians and Gynecologists a déclaré en 2007 que la procédure n’avait aucune indication médicale. Il va sans dire que la prévention de la pratique de la pseudoscience est l’une des principales raisons pour lesquelles l’État réglemente les médecins.

L’interdiction des tests d’hyménorrhaphyie et de virginité offre deux approches distinctes pour relever le même défi fondamental: comment protéger les femmes vulnérables d’une pratique culturelle que la plupart des Occidentaux, et bon nombre de ces femmes elles-mêmes, considèrent comme oppressives. La différence est que le premier laisse les conséquences retomber sur les victimes potentielles. En revanche, l’interdiction des tests de virginité s’attaque au problème de la manière la moins susceptible de compromettre leur bien-être. Alors que dans un monde idéal, aucune mesure législative ne serait nécessaire, l’adoption d’une interdiction des examens de virginité est le meilleur moyen pour la communauté médicale de passer le test éthique auquel elle est confrontée.