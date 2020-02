La blessure de Morata laisse l’Atlético de Madrid très à court de buteurs

BARCELONE, 3 février (.) – L’attaquant de l’Atletico Madrid Álvaro Morata a subi une blessure musculaire à la jambe droite, a annoncé lundi le club “matelas”, ce qui le laisse très à court d’attaquants.

Morata a subi la blessure samedi lors de la défaite 1-0 dans le derby contre le Real Madrid, qui a quitté sa sixième équipe et 13 points derrière son rival traditionnel, qui dirige la Ligue.

L’Atlético, qui n’a pas rendu compte du temps de récupération de Morata, a également éliminé Diego Costa et Joao Felix pour les matchs de Ligue contre Grenade et Valence, en plus de l’affrontement de la Ligue des champions avec Liverpool le 18 février.

L’équipe dirigée par Diego Simeone a tenté d’acheter Edinson Cavani, du Paris Saint-Germain, dans la fenêtre de transfert de l’hiver boréal, mais n’a finalement pas scellé le transfert de l’Uruguayen et a opté pour le retour du Belge Yannick Carrasco.

(Rapport de Rik Sharma. Édité par Rodrigo Charme)