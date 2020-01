La blogueuse Lina Ben Mhenni, une des voix du Printemps arabe est morte

Lundi, le militant et blogueur tunisien est mort, en raison d’une longue maladie.

Lina Ben Mhenni, est décédée lundi à l’âge de 36 ans des suites d’une grave maladie chronique. Le militant et blogueur tunisien a été l’une des voix du Printemps arabe, le leader du soulèvement qui a mis fin à la dictature de Ben Ali en 2011.

Suite à la révolution qui a chassé Zine El Abidine Ben Ali du pouvoir, son nom a été mentionné pour le prix Nobel de la paix fin 2011. Pendant des années, cette militante des droits de l’homme a raconté la dérive autoritaire du régime de Ben Ali sur Internet à travers son blog, A Tunisian Girl.

After years of battles, both physically and mentally Lina Ben Mhenni, has left us. No word can express the sadness and anger one can feel.

She was the most amazing friend, the most amazing daughter and will be remembered as the most amazing citizen.

Rest In Peace Aziza.

— Amira Yahyaoui (@Mira404) January 27, 2020