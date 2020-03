La Bolivie annonce une quarantaine totale obligatoire de 14 jours pour lutter contre les coronavirus

LA PAZ, 21 mars (.) – Le gouvernement bolivien a annoncé samedi la mise en quarantaine obligatoire de 14 jours pour l’ensemble du pays, dans le but d’endiguer la propagation du coronavirus.

Lors d’une conférence de presse, la présidente par intérim, Jeanine Áñez, a déclaré que la mesure se déroulera du dimanche 4 avril. Plus tôt cette semaine, la Bolivie avait déjà fermé ses frontières et suspendu tous les vols internationaux.

Áñez a garanti qu’il n’y aura pas de problèmes d’approvisionnement et que les marchés seront ouverts tous les matins jusqu’à midi, mais a précisé qu’une seule personne par famille pourra faire du shopping.

“Nous allons activer l’aide à l’économie et aux revenus des familles qui en ont le plus besoin”, a déclaré Áñez, se référant au 500 Bolivian Family Bonus (72,6 $) par enfant (élève du primaire et du primaire dans les écoles publiques). ), que le gouvernement versera à partir d’avril.

Áñez a également annoncé que les usines, les centres de production et le transport des produits dans le panier familial continueront de fonctionner normalement, tout comme les banques, les pharmacies et tous les hôpitaux et services de santé.

La mesure interdit les pannes d’électricité, de gaz, d’eau et d’Internet pendant toute la durée de la quarantaine “afin que nous restions connectés et que nous nous aidions les uns les autres”, a déclaré le président par intérim.

La Bolivie a confirmé 19 cas de coronavirus.

(1 dollar = 6,89 bolivianos)

(Rapport de Daniel Ramos. Rédigé par Lucila Sigal, édité par Juana Casas)