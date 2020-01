La Bolivie envoie une lettre diplomatique par les déclarations de l’ancien président Evo Morales en Argentine

LA PAZ, 15 janvier (.) – Le ministère bolivien des Affaires étrangères a envoyé mercredi une lettre diplomatique à l’Argentine après les récentes déclarations de l’ancien président Evo Morales appelant l’organisation de groupes armés dans le pays andin.

Dimanche, la radio bolivienne Kawaschun Coca Trópico a diffusé un audio dans lequel Morales, actuellement réfugié en Argentine après avoir été contraint de démissionner par les forces armées en novembre au milieu d’une crise politique, a déclaré que “des milices armées doivent être organisées au Venezuela du peuple”.

“Ces déclarations appellent la violence contre le peuple bolivien et son gouvernement”, a déclaré la lettre diplomatique et a ajouté que “Morales se réfugie dans la figure du refuge et incite à la violence, à la discrimination haineuse, à la subversion et au terrorisme”.

Morales a quitté la Bolivie en novembre, quelques jours après avoir démissionné de son poste au milieu d’une crise politique à la suite d’allégations de l’Organisation des États américains (OEA) concernant des irrégularités lors des élections présidentielles.

Depuis le début de la crise, 35 personnes sont décédées des suites d’affrontements avec les forces armées ou entre partisans de différentes forces politiques, selon le Médiateur bolivien.

“Nous sommes préoccupés par le fait qu’Evo Morales incite la République d’Argentine à violer les normes et principes internationaux qui interdisent l’ingérence dans les affaires intérieures des États, l’agression, la violation des droits de l’homme et le terrorisme, avec tout ce que cela implique”, dit la lettre.

(Rapport Mónica Machicao; Écrit par Walter Bianchi; Édité par Gabriela Donoso)