La Bolivie et le Pérou rêvent de tirs au stade … Au Brésil et en Uruguay | Réseaux sociaux sportifs

Motivés et sans complexes, c’est ainsi qu’ils atteignent la quatrième journée du Championnat pré-olympique sud-américain, qui est joué en Colombie par les équipes nationales U23 de Bolivie et du Pérou, qui, après avoir touché l’épopée lors de la sortie précédente, rêvent de frapper deux coups de football au Brésil mardi et l’Uruguay.

Le Vert de Bolivie, qui a remporté la Celeste d’Uruguay 3-2 samedi dernier, tentera de battre l’équipe invaincue du Brésil pour rester en vie dans la phase pré-olympique, qui donne deux places à Tokyo.