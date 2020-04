La bonne façon de parler entre les divisions

À la suite de l’élection présidentielle américaine de 2016, trois amis de longue date – l’auteur David Blankenhorn, le thérapeute familial Bill Doherty et le chercheur en sciences familiales David Lapp – ont été dérangés par l’animosité qui semblait avoir augmenté de façon exponentielle entre démocrates et républicains. Le fossé allait au-delà des opinions divergentes sur les candidats et les politiques, pensaient-ils. Plutôt libéraux et conservateurs semblaient de plus en plus se considérer comme intrinsèquement immoraux, inintelligents et malveillants. De moins en moins d’Américains semblaient intéressés à s’engager de manière constructive avec l’autre côté.

Les trois avaient une idée inspirée par l’expertise de Doherty en matière de divorce et de conflits familiaux en tant que professeur de sciences sociales familiales et directeur de programme des Couples du Minnesota sur le projet Brink à l’Université du Minnesota. Et s’ils pouvaient appliquer certaines des mêmes techniques et théories utilisées en thérapie familiale pour essayer de guérir la «famille» américaine? Et ils se sont donc mis au travail, créant un organisme sans but lucratif appelé Better Angels (récemment renommé Braver Angels) et adaptant des ateliers et des débats du domaine de la thérapie pour cultiver la bonne volonté entre libéraux et conservateurs. Les trois ont été inspirés par l’avertissement d’Abraham Lincoln des dangers de la désunion dans son premier discours inaugural. Nous pouvons guérir les divisions en écoutant les «meilleurs anges de notre nature», a déclaré le président à un pays au bord de la guerre civile.

Dans les ateliers Braver Angels, démocrates et républicains se réunissent pour apprendre à avoir des conversations plus productives. Un exercice appelé «Fishbowl» implique les membres d’un parti politique assis en cercle avec ceux de l’autre groupe assis autour d’eux. Le groupe extérieur est assis tranquillement et écoute le groupe intérieur répondre à une série de questions, telles que “Pourquoi pensez-vous que les politiques ou les candidats de votre camp sont bons pour le pays?” ou “Quelle est une expérience de votre vie qui a eu un grand impact sur vos opinions politiques?”

Après que chaque partie a eu l’occasion de répondre et d’écouter, les modérateurs réunissent le plus grand groupe pour des conversations sur ce que tout le monde a appris. «Les gens ont tendance à dire:« Avant l’atelier, je pensais que mon côté était fracturé et désorganisé et que l’autre côté était monolithique et efficacement mobilisé », explique Blankenhorn. «Ils en viennent à voir que les deux parties peuvent être incroyablement diverses et désorganisées.» Malgré leurs croyances et leurs opinions bien arrêtées, les participants aux ateliers changent leur attitude les uns envers les autres pour le mieux, selon les données.

La polarisation américaine s’étend bien sûr au-delà de la politique. Le désaccord est une caractéristique clé de la vie sociale, imprégnant les organisations, les familles, les amitiés et la réponse aux crises. Nous nous retrouvons régulièrement en contact avec des personnes dont les croyances fondamentales et les valeurs fondamentales diffèrent des nôtres. Une réponse commune consiste à essayer de les convaincre d’abandonner leur point de vue au profit du nôtre. Mais cette approche peut se retourner contre elle, conduisant à des conflits improductifs. La bonne nouvelle est que les personnes en désaccord passionné sur les questions politiques et sociales peuvent être formées assez facilement pour avoir des interactions productives.

Notre recherche se concentre sur l’amélioration de ce que nous appelons la réceptivité conversationnelle – la mesure dans laquelle les parties en désaccord peuvent communiquer leur volonté de s’engager avec les opinions des autres. La réceptivité conversationnelle implique l’utilisation d’un langage qui signale qu’une personne est vraiment intéressée par la perspective d’une autre. Lorsque les individus semblent réceptifs à la conversation, d’autres trouvent leurs arguments plus convaincants, notre travail le montre. De plus, le langage réceptif est contagieux: il rend ceux qui ne sont pas d’accord avec plus réceptifs en retour. Les gens aiment aussi davantage les autres et sont plus intéressés à s’associer avec eux lorsqu’ils semblent réceptifs. Les désaccords qui peuvent avoir dégénéré en conflits enflammés mènent plutôt à la résolution des conflits.

Nous avons identifié les caractéristiques d’un langage réceptif en demandant à des milliers de personnes d’écrire des réponses à des déclarations politiques avec lesquelles elles n’étaient pas d’accord. Nous avons ensuite demandé à des milliers d’autres d’évaluer chaque réponse en fonction de la façon dont l’écrivain semblait engagé, réceptif et ouvert.

Les gens connaissent la réceptivité quand ils le voient. Nos évaluateurs étaient généralement d’accord sur les auteurs qui ont fait preuve de réceptivité et ceux qui ne l’ont pas fait. Les humains, cependant, ne sont pas en mesure de déterminer quels mots et expressions rendent un morceau de texte plus ou moins réceptif. Nous avons donc développé un algorithme qui pourrait rapidement analyser des milliers de lignes de texte et identifier des mots et des phrases spécifiques en corrélation avec la réceptivité. L’algorithme nous a permis de capter le signal du bruit.

Tout d’abord, nous avons constaté que les mots de reconnaissance signalent la réceptivité. Reconnaître le point de vue de quelqu’un avec qui vous n’êtes pas d’accord en disant «Je comprends que …» ou «Je crois que ce que vous dites est …» montre que vous êtes engagé dans la conversation. La couverture – indiquant une certaine incertitude quant à l’allégation que vous êtes sur le point de faire – est également un signe de réceptivité. Par exemple, “Aller de l’avant avec cette décision pourrait augmenter la part de marché” exprime plus d’incertitude, semble moins dogmatique et est donc mieux reçu que “Aller de l’avant avec cette décision augmentera sans aucun doute notre part de marché.”

Une autre caractéristique du langage réceptif est l’utilisation de termes positifs plutôt que négatifs. «Il est utile de considérer les avantages d’investir moins de ressources dans un projet existant» semble plus réceptif que «Nous ne devrions pas investir plus de ressources dans un projet existant». Enfin, des mots tels que «parce que» et «donc» peuvent donner un ton argumentatif ou condescendant dans la conversation. Les individus signalent leur réceptivité lorsqu’ils les évitent.

Après avoir identifié les caractéristiques du langage qui suggèrent la réceptivité, nous avons mené des études dans lesquelles nous avons formé les gens à être plus réceptifs, puis observé si d’autres les considéraient comme tels. Plus précisément, nous avons donné à certains participants cinq minutes de formation à l’utilisation d’un langage réceptif, puis nous leur avons fait rédiger une réponse à un essai écrit par une personne avec laquelle ils n’étaient pas d’accord sur un ensemble donné de questions (comme les services de police et les suspects minoritaires ou les agressions sexuelles sur les campus universitaires). ). Les participants d’un groupe témoin ont écrit leur réponse en utilisant leur style de conversation naturel.

Nous avons demandé à d’autres participants de répondre à l’un de ces écrits, en particulier à un essai d’une personne dont ils n’étaient pas d’accord. Ceux qui ont été formés à la communication réceptive ont mieux réussi à persuader les lecteurs de changer leurs croyances sur des questions sociales importantes, ont montré les résultats. Ils étaient également des partenaires plus recherchés pour les conversations futures et étaient considérés comme ayant un meilleur jugement.

Dans une autre étude, nous avons exploité les données d’un domaine où le désaccord est courant: Wikipedia. Nous avons identifié des discussions contenant des attaques personnelles dans les pages de discussion pour des articles populaires, ainsi que des discussions pour le même article (avec une longueur et une date similaires) qui ne contenaient pas d’attaque personnelle. Ces données nous ont permis d’examiner l’effet de la réceptivité dans le processus éditorial de correction des articles Wikipedia. Nous avons constaté que les rédacteurs plus réceptifs étaient moins susceptibles de subir des attaques personnelles lors des discussions éditoriales. Communiquer de manière réceptive a incité les autres à leur rendre la pareille en étant eux-mêmes réceptifs.

Conformément aux enseignements tirés des ateliers Braver Angels, cette recherche montre que, grâce à la réceptivité conversationnelle, nous pouvons commencer à combler nos clivages, que ce soit en politique, dans la vie de famille ou au travail.