La bonne nouvelle sur les femmes et les STEM

La mort récente de la mathématicienne Katherine Johnson, une «figure cachée» dont les calculs experts ont aidé à envoyer les premiers Américains dans l’espace mais qui sont restés largement méconnus pendant des décennies, soulève la question de savoir combien de brillantes femmes STEM ne sont pas reconnues en ce moment. Et combien d’autres n’ont jamais la chance de tenir la promesse de leur talent et de leur détermination.

Chaque jour, nous nous rappelons que le monde est confronté à des problèmes de plus en plus complexes qui nécessitent des solutions scientifiques, du changement climatique aux pandémies mondiales. Pour relever ces défis, nos entreprises, laboratoires et universités ont besoin des esprits les plus intelligents. Nous ne pouvons pas nous permettre de négliger de grandes parties du bassin de talents.

Et pourtant, c’est ce que nous faisons. Les femmes n’occupent encore qu’environ un quart de tous les emplois STEM, avec un pourcentage nettement plus faible dans les postes de direction. Les femmes confrontées à des obstacles à la fois à la race et au sexe (comme l’a fait Katherine Johnson) sont confrontées à une montée encore plus abrupte: les femmes afro-américaines n’ont reçu que 2,5% des diplômes de baccalauréat en sciences physiques en 2016, 2,1% des diplômes en mathématiques ou en statistiques et seulement 1% des ingénieurs. degrés. Les femmes et les hommes noirs réunis ne détiennent que 5% de tous les postes de direction dans les emplois STEM.

Les difficultés rencontrées par les femmes dans les lieux de travail STEM ont été bien documentées ces dernières années. Nos propres recherches ont révélé qu’au fil du temps, plus de la moitié des femmes hautement qualifiées en sciences, en ingénierie et en technologie quittent leur emploi, en partie en raison d’environnements de travail hostiles imprégnés de préjugés à l’égard des femmes. Une étude de 2018 du Centre de recherche PEW a révélé que la moitié des femmes dans les domaines STEM ont subi une discrimination fondée sur le sexe au travail.

Puisque nous avons étudié le problème encore et encore, il est temps de se tourner vers des solutions. Si les employeurs veulent les meilleurs talents, ils doivent prendre en compte leurs cultures de travail et prendre des mesures intentionnelles pour créer des environnements qui encouragent, soutiennent et font progresser les femmes.

La bonne nouvelle, c’est qu’ils le peuvent. Dans notre étude nationale sur la façon de faire progresser les femmes dans les STIM, nous avons interrogé 3212 répondants avec des titres de compétences en STEM et leur avons posé des questions pour déterminer si elles pensaient qu’elles progressaient dans leur carrière et avaient l’intention de rester à leur emploi. Nous avons également montré aux répondants une liste de programmes populaires que les employeurs utilisent pour soutenir les femmes dans les STEM et leur avons demandé si l’une de ces initiatives était en place dans leur entreprise.

Ensuite, nous avons calculé le pourcentage d’augmentation du nombre de femmes qui avancent et ont l’intention de rester dans les entreprises avec un programme spécifique par rapport au nombre dans les entreprises sans ce programme. Nous avons appelé ce pourcentage d’augmentation le «coup de pouce» pour les femmes dans les STEM.

Enfin, nous avons classé les meilleures initiatives en fonction de celles qui donnent le plus de «dynamisme» aux femmes dans les STEM. Résultat: certaines initiatives ont été associées à un coup de pouce considérablement plus important que d’autres. Voici les trois premiers que nous recommandons aux employeurs qui souhaitent créer des cultures en milieu de travail où toutes les femmes peuvent s’épanouir et faire de leur mieux.

S’engager à l’équité salariale (un «coup de pouce» de 113%). Si les employeurs veulent augmenter le nombre de femmes dans les STIM qu’ils retiennent et avancent, cela devrait être une priorité absolue. L’équité salariale donne une impulsion encore plus grande (159%) au nombre de femmes noires qui avancent et ont l’intention de rester dans leurs emplois STEM, probablement parce qu’elles ont plus de responsabilités financières que les femmes blanches. (Dans une étude distincte, nous avons constaté qu’en plus de faire face à des écarts persistants de salaire et de richesse, un professionnel noir sur cinq – plus du double du taux de professionnels blancs – fournit un soutien financier aux parents, aux frères et sœurs et aux membres de la famille élargie.)

Fournir des connexions avec les femmes ou les consommateurs minoritaires (un «coup de pouce» de 97%). Les emplois STEM se concentrent souvent sur des fonctions abstraites, même lorsque le travail a une mission sociale comme les soins de santé ou l’éducation. Lorsque les femmes STEM sont connectées à des femmes ou à des consommateurs minoritaires, elles obtiennent la satisfaction de voir de première main l’impact de leur travail. Le coup de pouce passe à 123% et 161% respectivement pour les femmes asiatiques et noires STEM, peut-être parce qu’elles sont personnellement connectées à ces marchés souvent mal desservis.

Soutenir les projets parallèles innovants (un «coup de pouce» de 78%). Donner du temps aux femmes pour des projets parallèles se classe au troisième rang des initiatives de l’entreprise qui augmentent le nombre de femmes STEM qui avancent et ont l’intention de rester dans leur emploi. Dans des recherches antérieures, nous avons constaté que les femmes STEM sont peu enclines à prendre des risques car elles paient une grosse pénalité en cas d’échec. De plus, leurs contributions sont souvent négligées. Les projets parallèles sont de moindre importance et donnent aux femmes la liberté d’expérimenter, d’innover et de briller.

Avec du leadership et de la détermination, toutes ces initiatives sont réalisables, mais elles prennent du temps à s’imposer dans les cultures de l’entreprise. Dans l’intervalle, les femmes qui souhaitent progresser dans les carrières STEM n’ont pas à attendre. Dans nos recherches, nous avons également examiné ce que les femmes elles-mêmes peuvent faire pour réussir dans les STIM.

Pour ce faire, nous avons examiné comment les répondantes qui avaient déjà réussi se comportent différemment des autres femmes dans les STEM. Nous avons défini les femmes qui réussissent selon trois conditions: elles sont de niveau supérieur, satisfaites de leur emploi actuel et respectées pour leur expertise. (Près d’une femme sur cinq (19%) interrogée répondait à ces critères, ce qui montre que le succès n’est pas impossible à atteindre.) Voici trois des comportements que les femmes STEM qui réussissent sont plus susceptibles de présenter:

Ils font preuve de confiance. Les femmes qui réussissent en STEM ont confiance en leurs capacités et parviennent à les maintenir. En fait, nous constatons que les femmes qui réussissent sont plus de deux fois plus susceptibles d’être extrêmement confiantes en leurs capacités par rapport aux autres femmes en STEM (39% contre 19%). Pour maintenir leur confiance, les femmes que nous avons interrogées nous ont dit qu’elles adoptaient diverses habitudes, allant du mentorat à des collègues moins expérimentés au développement d’une «équipe» de pairs à qui demander conseil en période difficile.

Ils s’assurent que leurs idées soient entendues. La plupart des femmes dans STEM ont vu leur contribution ignorée ou ont été discutées. Lorsque cela se produit, les femmes qui réussissent sont plus susceptibles de faire face à la situation. Plutôt que de laisser voler leurs idées, ils prennent la parole pour les revendiquer. Au cours des entretiens, les femmes STEM qui ont réussi nous ont dit qu’elles se défendaient de différentes manières – parfois directement, lors d’une réunion, et parfois lors d’une conversation privée par la suite.

Ils sont authentiques. Beaucoup de femmes qui réussissent dans les STEM (78 pour cent) disent qu’elles apportent leur identité authentique au travail. Cela signifie être authentique sur qui ils sont, comment ils communiquent, et même dans leurs choix vestimentaires et capillaires. Lorsque les employés se sentent à l’aise d’être eux-mêmes, ils peuvent apporter toute leur énergie et leur créativité dans leur travail. Particulièrement dans STEM, cette authenticité est prisée.

Katherine Johnson et ses collègues noires rendues célèbres par le film Hidden Figures ont surmonté d’extraordinaires barrières de race, de sexe, de ségrégation au milieu du 20e siècle et même d’attraction gravitationnelle de l’espace. Ils ont ouvert la voie à d’autres femmes qui parviennent à réussir dans un secteur peu accueillant. Nous devons absolument honorer leur mémoire et reconnaître leurs réalisations.

Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Il est temps de créer un monde où il n’est plus extraordinaire que les grandes réalisations STEM viennent des femmes. Il est temps que nous n’ayons plus de «figures cachées» dans les STEM ou ailleurs dans notre société.