La Bourse de New York fermera son parquet et échangera électroniquement contre le coronavirus | Économie

La Bourse de New York a annoncé jeudi qu’elle allait fermer temporairement son parquet et ne fonctionner qu’avec des opérations électroniques par mesure de précaution contre la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué, la Bourse de New York a expliqué que le nouveau format commencera à être utilisé à l’ouverture de lundi prochain et que tous les marchés qu’elle exploite continueront de fonctionner aux heures habituelles.

La décision, selon la note, est une mesure de précaution pour protéger la santé des employés et des opérateurs contre l’avancée du COVID-19.

La chaîne financière CNBC, quant à elle, a rapporté que le mouvement répond en partie à un cas positif de coronavirus chez une personne qui travaille à Wall Street.

La Bourse de New York, qui n’a fait référence à aucun cas dans sa déclaration, avait commencé plus tôt cette semaine à effectuer des tests médicaux sur les opérateurs, vérifiant par exemple qu’ils n’avaient pas de fièvre avant d’entrer dans la zone d’opérations.

Intercontinental Exchange, la société propriétaire de la Bourse, a assuré qu’elle avait déjà des plans “robustes” et qu’ils ont été régulièrement testés pour passer en mode électronique uniquement si nécessaire.

“Les marchés boursiers de la Bourse de New York offrent une valeur unique (…), mais nos marchés sont pleinement capables de fonctionner entièrement par voie électronique pour servir tous les participants et nous procéderons de cette manière jusqu’à ce que nous puissions rouvrir nos stocks à tous les membres, a déclaré Stacey Cunningham, président de la Bourse de New York.

Cunningham a souligné qu’en dépit de ces mesures de précaution, les marchés doivent rester ouverts et accessibles à tous les investisseurs.

Wall Street, comme le reste des marchés internationaux, a été durement touchée par la crise du COVID-19, qui a provoqué de lourdes pertes dans les principaux indicateurs.

Ce mercredi, l’Industriel Dow Jones a clôturé avec une baisse de 6,3% après une nouvelle journée volatile marquée par des ventes de panique.