La Bourse de Tokyo augmente en raison des rachats et des attentes du report des JO | Économie

La Bourse de Tokyo a augmenté de 2,02% lundi grâce au rachat d’actions après les récentes baisses et l’optimisme à l’idée que les Jeux olympiques de 2020 soient reportés et non annulés, ce qui aurait des implications économiques pires.

L’indice de référence Nikkei a augmenté de 334,95 points, soit 2,02%, pour atteindre 16 887,78 entiers, tandis que le Topix, qui regroupe les entreprises de la première section, celles avec la plus grande capitalisation, a avancé de 8,79 points, soit un 0,68%, jusqu’à 1292,01 unités.