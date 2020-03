La Bourse de Tokyo a ouvert lundi avec une baisse de plus de 3%, en raison de l’inquiétude persistante des investisseurs au sujet de la pandémie de coronavirus SARS-CoV-2 et de son impact sur l’économie mondiale à mesure que les contagions et les décès augmentent.

Après la première demi-heure de négociation, le Nikkei a perdu 637,20 points, 3,29%, et s’est établi à 18 752,23 points.