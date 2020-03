La Britannique Johanna Konta, deuxième favorite, a sorti sa meilleure arme en tant que professionnelle, le service, pour battre mardi 6-3, 7-5 la Belge Kim Clijsters au premier tour de l’Open de Tennis de Monterrey.

Konta a gardé son service invaincu et a été patient pour rompre le service du rival lors des septième et neuvième matchs et ainsi réclamer le premier tour au cours duquel il a montré sa supériorité.