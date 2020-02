La Californie peut être neutre en carbone en 25 ans – avec une action drastique

La Californie peut atteindre son objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2045 si elle extrait les émissions de l’air et réduit les gaz à effet de serre provenant de l’agriculture, des décharges et d’autres sources, selon une étude fédérale publiée hier.

L’État le plus peuplé du pays doit éliminer 125 millions de tonnes d’émissions de carbone par an de l’atmosphère, ce qui équivaut à peu près à 26 millions de voitures par an sur ses routes, selon une analyse du Lawrence Livermore National Laboratory.

L’État a adopté de nombreuses politiques pour réduire ses émissions, mais celles-ci ne suffiront pas. Les sources de pollution qui sont plus difficiles à atteindre, y compris celles des secteurs des transports, de l’agriculture et de l’industrie, devront être traitées de manière plus agressive, selon l’analyse. Les chefs d’État devront également franchir la frontière de l’action climatique: éliminer le CO2 de l’air.

“Sans élimination du CO2, atteindre notre objectif de neutralité carbone sera plus lent, plus difficile et plus coûteux”, a déclaré Sarah Baker, chimiste et auteur principal du rapport, dans un communiqué. “Bien qu’il n’y ait pas de balles d’argent, nous avons évalué des stratégies qui s’appuient sur de nombreuses technologies et ressources existantes, créant un plan d’élimination du CO2 qui peut être reproduit.”

Un décret de 2018 du gouvernement de l’époque. Jerry Brown (D) exige que l’État atteigne la neutralité carbone d’ici 2045 et maintienne les émissions négatives nettes par la suite. Si l’État atteint son objectif, selon l’analyse, il peut montrer à d’autres États et pays comment éliminer le carbone de l’atmosphère.

L’analyse a recommandé trois solutions. Il a déclaré que le Golden State devrait capturer et stocker le carbone en utilisant une meilleure gestion des terres, convertir les déchets de biomasse en carburants et stocker la pollution associée aux gaz à effet de serre, et éliminer le carbone de l’air à l’aide de machines qui ne sont pas encore largement disponibles.

Il coûtera environ 10 milliards de dollars par an, soit environ 0,4% de la valeur des biens et services produits annuellement par le Golden State.

L’élimination du carbone de l’atmosphère, ou capture directe de l’air, est la pierre angulaire du rapport.

“Il est plus cher que la plupart des options d’émissions négatives pour la Californie, mais a une capacité technique presque illimitée”, selon l’analyse.

La technologie consiste à absorber le carbone dans un solvant ou sur un matériau solide. Ensuite, ce carbone est libéré dans un flux pour le stockage. Le processus est gourmand en énergie, selon le rapport, et l’utilisation de l’énergie solaire ou éolienne pour alimenter le système signifierait occuper des étendues de terre. Pour cette raison, selon le rapport, il se concentre sur la capture directe de l’air à l’aide de systèmes à base de solvants alimentés au gaz naturel avec capture de CO2 et de systèmes alimentés par l’énergie géothermique.

Améliorer la façon dont l’État gère son paysage est également une stratégie de premier plan, selon le rapport. Les terres naturelles et de travail couvrent plus de 90% de la Californie. Cette superficie comprend les terres agricoles, les parcours, les forêts, les terres boisées, les zones humides, les zones côtières, les prairies, les terres arbustives, les zones riveraines et les espaces verts urbains.

«Ces terres peuvent clairement agir comme puits de carbone étant donné la matière végétale vivante qu’elles hébergent, mais elles peuvent également agir comme sources de carbone lorsqu’elles brûlent, sont cultivées intensivement en utilisant des pratiques conventionnelles de fertilisation et de travail du sol, ou sont converties de leur état naturel à une autre utilisation des terres. », Indique l’étude.

L’analyse a suggéré des changements dans la gestion des forêts: ajout d’arbres aux sites brûlés par les feux de forêt, rotation des cultures et transformation des zones utilisées pour la culture du maïs et d’autres pâturages en zones humides.

Changer la façon dont l’État gère les déchets est une autre solution, selon le rapport. Cela comprend les résidus agricoles, les déchets des villes et des comtés, les déchets gazeux des décharges et des digesteurs anaérobies, les résidus de scierie, les arbustes et le chaparral.

Actuellement, la majeure partie du carbone de la biomasse est produite lorsque la biomasse se désintègre, brûle ou est utilisée pour produire de l’énergie dans les centrales électriques qui évacuent les émissions de carbone.

La technologie avec le coût le plus bas et le plus grand potentiel de réduction des émissions est la gazéification de la biomasse solide pour produire de l’hydrogène. La conversion de la biomasse en hydrogène “génère le CO2 le plus récupérable, car presque tout le carbone de la biomasse peut être capté pendant le traitement”.

Le rapport a également examiné la production de combustibles liquides à partir de la biomasse. Ces mesures pourraient aider à remplacer les combustibles fossiles du transport aérien et de l’industrie lourde.

Plus de recherches sont nécessaires pour que les solutions fonctionnent pour la Californie, selon le rapport. La conversion de la biomasse des déchets et la capture directe de l’air nécessiteront «un large éventail de technologies». Bien que certaines d’entre elles soient maintenant prêtes, d’autres sont en cours de développement et sont probablement plus coûteuses aujourd’hui qu’elles ne le seront lorsqu’elles seront mieux développées.

«L’apprentissage est un aspect essentiel de la réduction du coût des nouvelles technologies, qui nécessite un déploiement sur le terrain», a-t-il déclaré.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.