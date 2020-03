La caméra vous verra maintenant: une nouvelle technologie prend les vitales de la faune d’Afar

Il y a quelques années, autour d’un café, Javaan Chahl, ingénieur en télédétection à l’Université d’Australie-Méridionale, jetait un coup d’œil aux signes vitaux. Plus précisément, lui et quelques-uns de ses collègues discutaient de la façon dont ils pourraient utiliser des caméras pour prendre des mesures précises de la fréquence respiratoire et cardiaque des gens. Les ingénieurs étaient convaincus de pouvoir fabriquer un tel outil, mais ils n’étaient pas sûrs de ses applications. Après tout, quelqu’un a plaisanté, les gens ne mordent pas lorsqu’un professionnel de la santé leur applique un stéthoscope.

Mais ce commentaire a fait réfléchir Chahl: de nombreux animaux mordent, c’est pourquoi les chercheurs et les vétérinaires les piègent ou les tranquillisent souvent avant d’enregistrer leurs signes vitaux. Quand il a tendu la main aux gardiens de zoo, Chahl dit, ils ont confirmé que les contrôles de santé de base sur un animal – effectués en le capturant et en le retenant ou en le tirant avec un pistolet à fléchettes tranquillisant – peuvent causer du stress ou même des blessures, ce qui «est en fait assez important . ” Les gardiens lui ont également dit qu’ils accueilleraient très favorablement une technologie capable de lire les signes vitaux à distance et de manière non invasive.

Inspirés par ces conversations, Chahl et ses collègues ont construit un prototype d’appareil comprenant une caméra vidéo numérique haute résolution, un téléobjectif et un programme de traitement du signal qu’ils ont écrit dans le logiciel informatique MATLAB. Le programme analyse les images entrantes pour déterminer la respiration et la fréquence cardiaque d’un animal, sur la base de mouvements minuscules, tels que l’expansion dans la poitrine et les mouvements rythmiques plus petits de tout le corps.

Comme indiqué en décembre dans la revue Sensors, au zoo d’Adélaïde en Australie, les chercheurs ont testé avec succès la méthode sur 10 espèces, notamment des lions, des pandas, des tigres de Sumatra, des orangs-outans et des petits pingouins bleus (en plus, ajoute Chahl, un certain nombre de volontaires humains ). “Nous avons fait toute une gamme d’animaux”, dit-il. “Je pensais que les orangs-outans pouvaient être problématiques juste parce qu’ils étaient si velus, et pourtant nous en avons reçu un signal.” Il pense que la méthode pourrait être utilisée sur presque toutes les espèces, y compris les très petites. “La bonne chose à propos de l’imagerie basée sur la lumière, par opposition aux caméras radar ou thermiques, c’est que vous pouvez passer de la vue de la lune à celle des bactéries en changeant simplement d’objectif”, dit-il. Les exceptions, note-t-il, pourraient inclure les tortues, car leur coquille cache leur cavité thoracique.

Un autre aspect positif de l’imagerie basée sur la lumière est sa haute résolution, qui a permis à Chahl et ses collègues de surveiller les animaux à une distance de 10 à 130 pieds. Le programme informatique qu’ils ont écrit peut filtrer la plupart des «bruits» des mouvements naturels d’un animal, bien qu’il ne fonctionne pas si un sujet court. Il fonctionne mieux en lumière vive et directe, inclinée par le haut ou le côté. “Imaginez un selfie vraiment mauvais qui fait ressortir tous vos défauts”, dit Chahl. “C’est à ce moment que la technique fonctionne le mieux.”

Christopher Lavers, professeur de radar et de télécommunications à l’Université de Plymouth en Angleterre, qui n’était pas impliqué dans l’étude, convient que la nouvelle méthode pourrait améliorer la sécurité des animaux et des personnes. Il se souvient de quelques appels rapprochés lorsqu’il a vérifié les signes vitaux des animaux en utilisant d’autres techniques. Par exemple, lorsque Lavers a essayé d’utiliser une caméra thermique – qui a une mauvaise résolution et nécessite de s’approcher d’un sujet – pour surveiller un tigre à travers les barreaux de sa cage, un employé du zoo a dû surveiller attentivement l’animal pour ne pas écraser et le griffer. À une autre occasion, il a dû entrer dans un enclos de buffles d’eau pour utiliser son équipement et a été tellement absorbé par son travail de caméra thermique qu’il lui a fallu un certain temps pour enregistrer les cris de “Sortez maintenant!” ont été dirigés contre lui.

Ayant un moyen de prendre des mesures de santé précises et non invasives de la faune à une distance sûre, Lavers dit, “ouvre une toute nouvelle porte à faire des choses que vous ne pouviez pas faire auparavant.”

Chahl prévoit ensuite d’aller au-delà du zoo et de tester sa méthode sur des populations d’animaux sauvages pour voir si cela pourrait fonctionner comme un outil de conservation potentiel. Il peut également imaginer des applications humaines pour la technologie. Dans les aéroports, par exemple, il pourrait être utilisé pour des tests de santé de masse sur la fréquence respiratoire et cardiaque des passagers lors d’une épidémie. Et dans les services néonatals, il imagine que cela pourrait potentiellement remplacer les électrodes, qui sont généralement collées sur la peau délicate du nouveau-né et peuvent facilement causer des blessures mineures. Les gens peuvent également souhaiter installer des appareils tels que des moniteurs passifs de santé et de fitness dans les maisons, les centres de retraite ou les gymnases.

“Les caméras qui sont capables de faire cela existent depuis longtemps, mais personne n’a pris la peine d’essayer avant”, explique Chahl. «Il y a probablement de nombreux mouvements et changements subtils qui indiquent des processus sous-jacents qui pourraient être détectés – si seulement nous regardons attentivement, assez attentivement ou assez longtemps.»