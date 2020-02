La capacité d’assumer divers rôles peut être la clé pour que les animaux survivent à l’extinction massive

Grâce à cinq extinctions massives, environ 99 pour cent de toutes les espèces animales sont venues et disparues de la surface de la terre. Au cours de bon nombre de ces événements, la vie a pris le plus grand coup là où elle a probablement commencé: dans l’océan, une sphère subdivisée en couches où les animaux ont des fonctions écologiques spécifiques.

Un événement – l’extinction du Permien-Trias ou du Permien final il y a 252 millions d’années – a même anéanti environ 96 pour cent de la vie animale dans la mer. Mais qu’est-ce qui distingue les 4% qui ont survécu? Les biologistes évolutionnistes se sont concentrés sur deux tampons possibles contre l’anéantissement. La première est que les groupes d’animaux riches en espèces pourraient submerger les forces d’extinction, certaines espèces passant outre les assauts. L’autre possibilité est que les groupes avec moins d’espèces ont gagné un avantage contre la catastrophe parce qu’ils pourraient jouer de nombreux rôles différents dans leur environnement.

Une étude publiée le 27 février dans Science offre un certain soutien à une diversité de rôles écologiques, plutôt qu’à un grand nombre d’espèces, pour résister à l’extinction. Les résultats pourraient être pertinents pour comprendre les impacts possibles de la crise d’extinction actuelle et du changement climatique en cours, bien que personne ne puisse prédire exactement.

Ce que ces auteurs ont «élégamment fait», explique William Foster, biologiste évolutionniste à University College Dublin, montre que les groupes d’animaux avec une grande diversité d’espèces aujourd’hui, tels que les mollusques et les arthropodes, ont atteint cette diversité lentement et n’ont pas autant souffert pendant la messe événements d’extinction. Ces survivants avaient des fonctions écologiques plus diversifiées, comparativement aux groupes avec un grand nombre d’espèces, comme les brachiopodes (pensez aux doubles coquilles articulées à l’arrière) et les crinoïdes (animaux marins ressemblant à des fougères) qui occupaient des niches écologiques similaires, dit Foster.

«En raison de la faible concurrence pour les ressources suite à une extinction massive, l’hypothèse en biologie évolutive a été qu’une fois qu’un groupe d’animaux a évolué pour occuper une nouvelle niche écologique, il se diversifie rapidement», explique Foster, qui n’a pas été impliqué dans l’étude. Il appelle ces résultats une nouvelle façon de penser à «l’hypothèse de l’équipage squelette», une explication pour laquelle les niches ont encore des organismes résiduels qui les occupent après une extinction de masse.

Une analogie pour cette résistance à la destruction est le conseil souvent donné sur l’investissement financier, explique l’auteur de l’étude Matthew Knope, écologiste évolutionniste à l’Université d’Hawaï à Hilo. Les investisseurs prennent quelque chose d’uniforme, comme de l’argent, et se diversifient là où ils l’investissent pour que leur offre puisse survivre à un krach boursier. Cet «effet de portefeuille», dit-il, offre un fort parallèle avec «l’économie de la nature», où les groupes aux rôles écologiques variés sont moins susceptibles de subir des fluctuations dans le temps et sont mieux en mesure de résister à l’extinction, par rapport aux groupes plus similaires sur le plan écologique. .

Pour évaluer l’économie sous-jacente du monde naturel, Knope et ses collègues ont examiné les données de 30 074 groupes d’espèces ou genres étroitement apparentés d’animaux marins vivants et de 19 992 genres d’animaux marins fossiles. Les espèces qu’ils ont utilisées représentent tous les animaux marins vivants connus et environ 70 pour cent des archives fossiles marines connues. Les enquêteurs ont déterminé les rôles de chaque groupe dans leur environnement aujourd’hui et à travers 100 étapes couvrant une période d’environ 500 millions d’années.

Ces fonctions écologiques, ou modes de vie, sont définies par des facteurs tels que la position des animaux par rapport au fond de l’océan, leur mobilité et leurs méthodes d’acquisition de nourriture. Après avoir catégorisé les animaux en fonction de leurs rôles spécifiques dans leur environnement, l’équipe a examiné la diversité de ces rôles pour chaque grand groupe d’animaux et leurs taux d’origine et d’extinction au cours des 500 derniers millions d’années, y compris les extinctions massives. Les chercheurs ont également examiné comment la diversité des espèces et la variété de ces rôles écologiques étaient liées les unes aux autres au fil du temps, jusqu’à présent.

Leurs résultats étaient inattendus, dit Knope. La croyance précédente était qu’un taux élevé de formation de nouvelles espèces entraînerait une augmentation de la diversité des genres et du nombre de niches écologiques qui seraient occupées. Au lieu de cela, dit-il, les groupes d’animaux qui ont actuellement des espèces relativement nombreuses occupaient déjà des niches diverses au début, malgré un faible rythme de spéciation et, par conséquent, une diversité d’espèces plus faible. Un coup fatal à un créneau ne les aurait pas nécessairement anéantis car ils avaient d’autres endroits où s’intégrer.

Le résultat est qu’aujourd’hui, à l’ère du Cénozoïque, qui a commencé il y a 66 millions d’années, les groupes avec le plus de genres ou d’espèces ont eu beaucoup de temps pour générer leurs nombres élevés d’aujourd’hui. Et ils ont récolté cette fois parce que leur ancienne diversité de fonction écologique les a protégés contre l’extinction.

L’accent mis sur l’extinction, et pas seulement sur la montée de nouvelles espèces, est important, explique Thomas H.G. Ezard, professeur agrégé d’écologie évolutive à l’Université de Southampton en Angleterre, qui n’était pas impliqué dans les travaux. La notion de «marche des clades morts» est pertinente pour décrire les groupes qui ne sont pas «résistants à l’extinction», dit-il, parce que même s’ils ont beaucoup de genres différents, «s’ils ont tous les mêmes adaptations grossières échelle, ils vont tous être exposés au même sort »d’être anéantis.

L’avenir qui attend les espèces d’aujourd’hui est une question ouverte face à ce que de nombreux biologistes considèrent comme une extinction de masse moderne en cours. Knope cite deux événements d’extinction précédents comme «de bons substituts à la crise climatique actuelle». L’extinction de masse du Permien final susmentionnée et celle du Trias final d’il y a 201 millions d’années, dit-il, impliquaient un réchauffement climatique rapide et une acidification des océans – qui menacent aujourd’hui les espèces. Savoir que les groupes d’animaux ayant des rôles divers dans leur environnement s’en sont mieux sortis lors de ces événements peut «nous donner des informations importantes sur ce à quoi pourrait ressembler la future planète alors que la crise climatique actuelle continue de s’intensifier», dit Knope.

Ezard dit que si le «portefeuille diversifié actuel» pour les groupes résistants à l’extinction est suffisant pour faire face au changement climatique aujourd’hui reste à voir.