La carte 8M 2020: mobilisations féministes, communauté par communauté | Couverture

Grève des soins, défilé de la précarité, ateliers d’éducation sexuelle, rap et danses, chaînes humaines, mois de révolte féministe et, bien sûr, manifestations, sont quelques-unes des formes adoptées dans cette mobilisation féministe 2020 autour de 8 Mars, Journée internationale de la femme.

Les manifestations dans les villes seront à nouveau au centre des revendications de ce 8M, pour lequel aucune grève de l’Etat n’a été déclenchée mais les activités ont été étendues pour dénoncer les violences et discriminations subies par la moitié de la population.

Et dans ce but, tout le monde, femmes et hommes, est appelé à descendre dans la rue dans toutes les communautés autonomes.

Voici un résumé des activités féministes organisées dans les différentes régions d’Espagne:

– ANDALUCÍA: Séville est l’une des rares villes où une grève des travailleurs, des soins et de la consommation est déclenchée.

La capitale andalouse accueillera au cours de cette semaine des actes de «révolte féministe» pour protester contre «l’offensive sexiste grandissante et les reculs de droits».

Parmi les temps forts, les féministes appellent à “diffuser” les droits au Parlement andalou mercredi après-midi, quand il y aura une version andalouse de la chanson chilienne “Le violeur sur votre chemin”.

Jeudi, il y aura une conférence sur le fait que les soins sont aussi du travail, vendredi une confiture “poétique” “décoloniale féministe” aura lieu et samedi, sous le slogan “une autre forme de consommation est possible”, un échange de vêtements.

Dimanche 8, la capitale espagnole sera le théâtre d’une manifestation qui partira à 12h30 de la tour Pelli et se terminera au palais de San Telmo, et sera animée par une trans batucada.

De son côté, à Jaén samedi après-midi la “passerelle de la précarité” sera représentée et dimanche matin la réunion “Artivisme féministe” se tiendra. La démonstration de 8M partira à 17 h de la place San Ildefonso.

Et à Grenade, il y aura deux manifestations: une nuit le samedi 7 et une le même jour 8, qui se déroulera entre 12 et 14 heures de Triunfo au Paseo del Salón et qui se terminera par un pique-nique féministe.

– ARAGÓN: Il y a plusieurs réclamations organisées à Saragosse sur 8M.

À 13 heures, un manifeste sera lu sur la Plaza del Pilar, où la danse de “Le violeur est vous” sera exécutée. Les étudiants universitaires manifesteront dans la matinée, tandis que la manifestation centrale partira à 18 h de Gran Vía vers la Plaza del Pilar.

Le drapeau féministe flottera sur le balcon de la mairie tout au long de la journée, tout comme plusieurs sources dans la ville.

A Huesca et Teruel, il y aura également des manifestations dans l’après-midi.

– ASTURIES: Il n’y aura pas de grève ou d’arrêt de travail en Principauté, mais le mouvement féministe a appelé les femmes asturiennes à faire une grève des soins afin de rendre visible comment elles contribuent à soutenir la vie avec des tâches qui ne sont ni visibles ni rémunérées.

L’acte central de 8M aura lieu dimanche après-midi à Oviedo, bien qu’il y aura différentes concentrations dans plusieurs communes à 12 heures du matin.

– ILES BALEARES: Le mouvement féministe de Majorque entend que cette année le 8M soit “vindicatif et écoféministe”, pour lequel il a convoqué une manifestation à Palma dimanche à 12 heures.

De leur côté, les groupes féministes des Pitiusas (Ibiza et Formentera) se joignent à nouveau à l’appel international pour une grève des travailleurs, des étudiants, des soins et de la consommation de 24 heures.

Ils encouragent la grève avec la devise: “Nous nous aimons libres, nous nous aimons vivants, féministes, combatifs et rebelles!”

– ÎLES CANARIES: Sous le slogan “toutes les femmes libres et diversifiées”, les îles Canaries font face à une semaine au cours de laquelle elles se battront pour l’égalité avec des ateliers de rap pour les jeunes, la projection de documentaires de sensibilisation et un concert, en plus de la remise des prix du Institut canarien de l’égalité (ICI) 2020.

De plus, la militante marocaine de la Marine participera aux 8M événements institutionnels en offrant aux étudiants de toutes les îles un atelier de trois heures sur la lutte contre les violences sexistes.

Cette année, il n’y aura aucun appel à une grève des travailleurs.

– CANTABRIA: La manifestation se déroulera dans les rues de Santander après midi: elle partira de Puertochico et se terminera à la mairie.

La devise de la bannière d’en-tête sera “toutes les femmes, tous les droits, tous les jours”.

Bien que cette année, il n’y aura pas de grève des travailleurs parce que c’est dimanche, une grève des soins et de la consommation a été demandée.

– CASTILLA-LA MANCHA: Les différentes plateformes et associations féministes de Castilla-La Mancha prévoient de concentrer la plupart des activités au cours de cette première semaine du mois, avec la mise en place de points d’information et d’activités telles que des présentations de livres.

Dans la ville de Tolède, les activités auront lieu principalement le samedi 7 mars dans le parc de La Vega, de 12h00 à 18 heures, où la plateforme 8 M montera quatre tentes d’information sur les quatre axes de la grève féministe: le travail , soins, consommation et éducation.

Il y aura d’autres activités comme un “micro open” pour participer avec des chansons liées à la lutte féministe et les organisateurs présenteront une cartographie de la ville de Tolède dans laquelle elles marqueront les “points noirs” dans lesquels les femmes se sentent plus en insécurité.

Des activités similaires seront menées dans toute la région et se termineront par la concentration pour la Journée de la femme, qui dans la plupart des municipalités aura lieu dimanche à midi.

– CASTILLA Y LEÓN: Dans la plupart des provinces castillanes et léoniennes, des manifestations auront lieu à midi.

À travers les réseaux sociaux, différents groupes féministes ont publié plusieurs vidéos qui mettent en évidence l’implication de différentes générations et défendent l’écart salarial, le harcèlement au travail et la violence sexuelle.

Activité extraordinaire, le Musée des Sciences de Valladolid a créé un jeu d’indices appelé “Compteurs des Sciences”, pour que les familles retrouvent dans leurs locaux les femmes qui ont marqué la carrière scientifique.

– CATALUÑA: En Catalogne, il y a un appel à la grève pour 8M, bien que cette année tombe un dimanche.

Des groupes féministes ont convenu de convoquer la traditionnelle manifestation violette à 17 heures dimanche.

– EXTREMADURE: Des manifestations auront lieu dimanche matin à Mérida, Cáceres et Badajoz.

Des ateliers sur l’entreprenariat et l’autodéfense des femmes ont été programmés dans plusieurs localités.

Les événements sont complétés par les «Carrières des femmes» dans dix villes de la province de Badajoz, et dans chacune d’elles des points d’information et du matériel d’information sur l’égalité seront installés.

– GALICE: Sous la devise extensive “C’est notre temps de conquérir les droits, c’est notre temps pour la coresponsabilité dans les soins, c’est le temps pour un salaire égal, c’est le temps que c’est seulement oui et c’est le temps du féminisme” les plateformes féministes se mobiliseront pour toutes les villes, villages et régions.

La plateforme “Galegas 8M” a également appelé une manifestation à Verín (Ourense) dont le message était “sans soins il n’y a pas de vie”.

Cette municipalité est considérée comme un «symbole féministe et des droits des femmes», comme en témoigne la réponse sociale à la fermeture du service hospitalier et aux urgences pédiatriques en décembre dernier.

– LA RIOJA: Les mobilisations féministes dans cette communauté se concentreront sur la manifestation de Logroño le dimanche 8.

Il partira à 18 h et visitera le centre-ville.

– MADRID: La Commission du 8 mars a décidé de ne pas déclencher de grève après deux ans d’arrêt de travail. A cette occasion, il n’y a pas eu de consensus pour organiser une grève et oui pour mener une “révolte féministe”: un mois de journées de protestation depuis le 8 février dernier, lorsque plus de 7 000 femmes ont formé une chaîne autour du centre de Madrid, jusqu’à Le 8 mars, il consacre une semaine à chaque axe d’action: corps, frontières, violence et économie.

“Un jour, c’était peu de temps”, expliquent-ils de la Commission. Les multiples activités qui aboutiront à la manifestation du 8 mars sous le slogan “avec des droits, sans barrières, féministes sans frontières” qui, à l’exception d’événements imprévus, partiront à 17 heures d’Atocha à la Plaza de España.

Avant, une “Opération Araignée” aura eu lieu le 22 février où les assemblées de quartier et de ville se rendront à Puerta del Sol, une carrière féministe, des ateliers d’éducation sexuelle, des journées anti-racistes, des carnavals avec une vision de genre ou des marches à minuit le 8 mars.

– MURCIE: Dans la Région de Murcie, il y a un appel à la grève des travailleurs, promu par le syndicat CGT les 8 et 9 mars.

Les mobilisations à Murcie seront structurées en trois domaines: étudiant, soins et consommation, et la manifestation débutera dimanche à 11h30 depuis la place circulaire.

– NAVARRA: Le mouvement féministe en Navarre néglige les arrêts de travail et se concentre sur la “défense des droits de l’homme et l’antifascisme” au cri de “ils ne passeront pas”.

Les événements commenceront de manière décentralisée dans les villes et les quartiers le 8 mars à 12 heures du matin, puis se déplaceront vers la Plaza del Castillo de Pampelune où il y aura une mobilisation conjointe.

Dans l’après-midi, après 18 heures, des mobilisations ont été organisées dans différents secteurs de la communauté régionale.

– PAYS BASQUE: Quand il tombera dimanche, il n’y aura pas d’arrêts ni de grèves au Pays Basque, mais il y aura des manifestations dans les trois capitales basques et dans plusieurs villages.

À Bilbao, l’une des villes où le féminisme a atteint un plus grand pouvoir de rassemblement au cours des années précédentes, des activités de protestation se dérouleront du mercredi au dimanche.

Mercredi 5, il y aura une action devant le Palais de Justice pour exiger une perspective de genre dans les procédures judiciaires et jeudi il sera dédié à rendre visible la double discrimination subie par les femmes migrantes et racisées avec une mobilisation à 11 ans devant le bureau de l’immigration et un antifasciste assis devant la Diputación à 19h45.

Le samedi 7, à 19 heures, les femmes porteront du noir pour revendiquer un “féminisme anticapitaliste” à Gran Vía avec Astarloa et une manifestation nocturne aura lieu, un acte avant la principale mobilisation de dimanche, qui partira à 13 heures. Sacré Coeur.

– COMMUNAUTÉ VALENCIENNE: La Communauté valencienne a également décollé cette année de grèves et de grève, mais maintient la manifestation, qui s’appellera “Feminisme per a canviar el món” et dans laquelle batucadas et muixerangas (tours humaines) de les femmes

La marche sera accessible aux femmes handicapées et un espace leur est réservé juste derrière la bannière d’en-tête.

Une colonne antiraciste qui quittera le Centre d’Internement des Etrangers (CIE) de Valence se joindra à la manifestation.

Depuis la veille du 8 mars, l’Assemblée féministe a appelé à «l’occupation» de la Plaza de la Virgen et, vendredi et samedi, mènera des actions dans les quartiers.

– CEUTA: à Ceuta, il y aura des activités tout au long de la semaine, notamment des contes et un forum du film.

Met en évidence l’organisation de la danse «Un violeur sur votre chemin» pour 8M, où il y aura également une exposition photographique animée de musique live et une démonstration à 19 h qui se conclura par la lecture d’un manifeste.

– MELILLA: Le féminisme cherchera à rendre visible à Melilla la “violation systématique des droits fondamentaux des femmes migrantes”, et les stratégies et processus de lutte que ce groupe mène dans ce contexte.

“Nous voulons nous concentrer sur toutes les femmes qui vivent dans la ville et dans leurs luttes quotidiennes, en pariant sur une journée destinée non seulement à un type de femme, mais à tous les types qui habitent ou transitent par la ville de Melilla pour encourager la création. d’espaces dans lesquels nous sommes tous entendus et valorisés », explique Platform 25N à Melilla.