La carte du substratum rocheux de l’Antarctique révèle des vulnérabilités

Une nouvelle vision du continent gelé pourrait améliorer les prévisions d’élévation du niveau de la mer

Le bord ouest du célèbre iceberg A-68 (en haut à droite), vêlé depuis la plate-forme de glace Larsen C, est vu depuis l’avion de recherche Opération IceBridge de la NASA, près de la côte de la région de la péninsule Antarctique, le 31 octobre 2017, au-dessus de l’Antarctique. Crédit: Mario Tama .

Où et à quelle vitesse l’Antarctique perdra-t-elle de la glace à mesure que le climat se réchauffera, et à quel point le niveau de la mer s’élèvera-t-il en conséquence? Pour répondre à ces questions, les scientifiques doivent en apprendre le plus possible sur le vaste continent, malgré le défi de surveiller avec précision sa topographie sous toute cette glace. Les contours du substratum rocheux de l’Antarctique aident à déterminer le comportement des lignes d’ancrage glaciaire, les zones où la glace glaciaire passe du repos au sol au flottement sur l’eau de l’océan; si la ligne se déplace vers l’intérieur des terres, un glacier perd plus de glace. En décembre dernier, des chercheurs ont publié une carte mise à niveau du substratum rocheux dans Nature Geoscience, combinant des mesures provenant de sources qui comprenaient des données radar radar, satellite, sismique et d’accumulation de neige. L’équipe a estimé la topographie des écarts entre les mesures radar à l’aide d’une méthode plus précise et basée sur la physique, et elle a trouvé des différences frappantes par rapport aux cartes plus anciennes – par exemple, les estimations antérieures de l’altitude du substratum rocheux dans certaines zones étaient jusqu’à 2000 mètres de distance.

La nouvelle carte révèle de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant la perte potentielle de glace dans différentes parties du continent. «Il n’y a pas beaucoup d’espoir pour l’Antarctique occidental», explique Mathieu Morlighem, chef de l’étude et scientifique du système terrestre à l’Université de Californie à Irvine. “Mais l’Est de l’Antarctique est une image mitigée.” L’étude comble des lacunes cruciales dans la connaissance de la topographie du substratum rocheux du continent, explique Jonathan Bamber, glaciologue à l’Université de Bristol en Angleterre, qui n’était pas impliqué dans le projet de carte: «Cela va rendre nos projections et nos simulations bien meilleures pour prédire l’élévation du niveau de la mer. “

Crédit: Katie Peek; Sources: «Cuvettes glaciaires profondes et crêtes stabilisantes dévoilées sous les marges de la calotte glaciaire antarctique», par Mathieu Morlighem et al., Dans Nature Geoscience; 12 décembre 2019

Cet article a été initialement publié sous le titre “Mapping the Frozen Continent” dans Scientific American 322, 3, 23 (mars 2020)

doi: 10.1038 / scientificamerican0320-23

À PROPOS DES AUTEURS)

Lisez ceci

Dans le magasin

Scientifique américain

Bulletin

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques depuis 1845, y compris les articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!