La carte montrant les mouvements récents du prince Charles et qui il a peut-être été infecté par un coronavirus

Après la rencontre la nouvelle que le fils aîné de la reine Elizabeth II a un coronavirus, des inquiétudes ont commencé à circuler parmi la royauté, en particulier parmi ceux qui étaient en contact avec l’héritier du trône britannique au cours des deux dernières semaines. La liste comprend les ducs de Sussex et Cambridge ainsi que des personnalités telles que le Premier ministre Boris Johnson, l’acteur Pierce Brosnan et Ronnie Wood des Rolling Stones.

“Le prince de Galles a testé positif pour le coronavirus. A montré quelques symptômes légers mais reste en bonne santéet travaille depuis son domicile depuis quelques jours », a expliqué un communiqué de Clarence House. Des informations officielles ont également rapporté que la duchesse Camila de Cornwall, l’épouse de Carlos, a donné un résultat négatif.

Carlos et sa femme se sont isolés au château de Balmoral en Écosse.

Selon le Daily Mail, Charles d’Angleterre, 73 ans, a vu sa mère pour la dernière fois le 12 mars au palais de Buckingham. En quelques jours, Elizabeth II, 93 ans, a été isolée au château de Windsor, où elle est actuellement en quarantaine alors que son pays et le monde entier sont en alerte pour la pandémie. En fait, environ 2,6 milliards de personnes sont dans le même état: confinées chez elles.

Son diagnostic de coronavirus fait craindre pour la santé des personnes âgées, dont sa mère et son père Philip, 98 ans, qui sont ensemble au château de Windsor, en particulier en raison du taux de mortalité élevé chez les les vieux. Il est entendu que Carlos n’a eu aucun contact avec son père pendant plusieurs semaines et ne lui a parlé que des questions liées au Megxit à Sandringham, où se trouvait son père jusqu’à ce qu’il se rende en hélicoptère à Windsor jeudi dernier.

Le coronavirus a fait plus de 20 000 morts dans le monde.

Le médecin du futur roi d’Angleterre estime avoir contracté le virus avant le 13 mars, après avoir rempli une série d’obligations. Au cours des 16 derniers jours, le père de Harry et William a assisté à au moins six engagements publics où il a eu des contacts avec des centaines de personnes.

Les ducs de Cambridge sont dans leur domaine Anmer Hall à Norfolk, tandis que Harry et Meghan sont de retour au Canada, après que les deux couples ont rencontré Charles au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le 9 mars. . Lors du service, aucun membre de la famille royale n’a serré la main et le prince a salué les gens avec le salut hindou «Namaste» et le duc de Sussex a dit «bonjour» du coude au musicien Craig David.

Là, il a également rencontré Boris Johnson. Le duc et la duchesse de Sussex, qui sont revenus depuis sur l’île de Vancouver avant de démissionner en tant que royauté le 31 mars, étaient également là.

Le même jour, Charles d’Angleterre et sa femme Camilla se sont rendus à Marlborough House à Londres pour une réception. Ils étaient invités par la secrétaire générale du Commonwealth, la baronne Patricia Janet Scotland, lors de l’événement marquant la Journée du Commonwealth.

Un jour plus tard, il était avec le chef de l’État de Monaco, le Prince Albert II, qui a également été testé positif pour le coronavirus, lors d’une réunion au WaterAid Summit à Londres.

Le 11 mars, il a assisté à la remise annuelle des prix Prince’s Trust 2020 à Londres, mettant en vedette des célébrités telles que Pierce Brosnan, Richard E Grant, la star des Rolling Stones Ronnie Wood, Craig David et les présentateurs Ant et Dec

Le 12 mars, le prince a eu une brève réunion matinale avec la reine au palais de Buckingham après avoir tenu une cérémonie d’investiture. Dans la soirée, il a assisté à un dîner au Mansion House au profit des efforts de secours et de secours en Australie, au cours duquel il a été en contact avec le lord-maire de la ville de Londres, William Russell, et le haut-commissaire pour l’Australie. George Brandis a fait son dernier engagement public connu.

Il s’est envolé pour Birkhall, sa maison de Balmoral, avec Camilla le 22 mars, quand il a commencé à se sentir mal. Un petit nombre de personnes qui vivent et travaillent à Birkhall restent dans la résidence et sont isolées.

Carlos avait montré des “symptômes bénins” ce week-end avant d’être examiné lundi. Avant d’annoncer publiquement la nouvelle, le prince a d’abord communiqué avec ses fils, le duc de Cambridge et le duc de Sussex, ainsi qu’avec la reine.