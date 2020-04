La cascade de l’Équateur sèche pendant la nuit et ils cherchent des réponses

Curieux: la cascade de San Rafael, la plus haute d’Equateur, s’assèche mystérieusement. En plus de l’horreur du coronavirus, l’Équateur doit faire face à un autre malheur. Un grand gouffre s’est ouvert sous la rivière qui alimentait les chutes.

Ils disent que les malheurs ne viennent jamais seuls … et cela semble malheureusement vrai pour l’Équateur. En plus de la cruauté de COVID-19 avec ce pays, la cascade de San Rafael, la plus haute du pays, s’est tarie, selon Daily Mail.

Les chutes de San Rafael étaient situées dans le parc Cayambe Coca, en Amazonie équatorienne, près de la frontière avec la Colombie. Ils étaient les plus grands du pays, à 500 pieds de haut. C’est pourquoi il attire chaque année des dizaines de milliers de touristes qui se régalent de son imposant.

Il a même été salué par le gouvernement comme un «symbole de l’écotourisme en Équateur».

Mais le 2 février, il a cessé de couler. Donc, à l’improviste, selon l’Observatoire de la Terre de la NASA.

Les autorités locales ont recherché la cause d’une telle catastrophe et ont trouvé un grand puisard (trou) qui s’est ouvert sous la rivière qui alimentait les chutes.

Certains prétendent que cela a été causé par une centrale hydroélectrique qui a ouvert en amont en 2016.

D’autres disent que cela pourrait avoir été causé par l’activité sismique dans la région.

Le gouvernement a restreint l’accès au site des chutes et aux environs pendant qu’une équipe enquête sur la cause de l’évier, selon un rapport à Mongabay.

Le ministère équatorien de l’Environnement a déclaré que les gardes du parc avaient noté “un possible affaiblissement du chemin de la rivière avant la cascade” qui avait “amené l’eau à prendre un nouveau cours”.

Ceux qui croient que la faute est à la centrale hydroélectrique, comme Emilio Cobo, coordinateur du programme sud-américain de l’eau avec l’Union internationale pour la conservation de la nature, disent qu ‘”une cascade qui existe depuis des milliers d’années ne s’effondre pas Par coïncidence, quelques années après l’ouverture d’un projet hydroélectrique. »

“Ce sont des processus trouvés dans les documents scientifiques et il y a suffisamment de preuves qu’un barrage peut provoquer de tels effets dans une rivière”, explique compungido.

Cependant, le géologue et ancien secrétaire du Capital naturel du ministère équatorien de l’Environnement, Alfredo Carrasco, fait valoir que le phénomène pourrait également avoir été causé par l’activité sismique dans la région.

«Ici, il y a de nombreux tremblements de terre assez intenses. En mars 1987, un très fort est apparu qui a causé d’énormes dégâts au pipeline trans-équatorien qui le traverse », a déclaré Carrasco. “Pour moi, le phénomène est éminemment d’origine naturelle.”

Quelle que soit la cause, les chercheurs s’accordent à dire que l’évier va changer la région pour toujours. La rivière a été divisée en trois plus petites, et chacune a formé ses propres petites cascades.

“La cascade de San Rafael fait maintenant partie de l’histoire”, disent-ils de la NASA.

La cascade de l’Équateur sèche pendant la nuit et ils cherchent des réponses (VIDEO)

L’Équateur souffre donc. Sa merveille naturelle disparaît, puis le coronavirus fait rage contre la nation et nous voyons comment ses morts s’accumulent dans les rues.

Il y a ceux qui disent que ce sont des coïncidences, d’autres regardent le ciel avec crainte, certains se grattent la tête et cherchent des réponses dans des prévisions et des sources scientifiques et non scientifiques.

La seule chose que nous savons, c’est que ce sont des moments étranges et difficiles. Selon vous, que s’est-il passé pour que cela se produise? Est-ce un mystère ou a-t-il une explication tangible?

Merci d’avoir lu notre note Curiosités du jour, nous vous attendons demain avec une autre histoire incroyable!

* Les sujets que nous présentons dans Curiosités n’ont souvent pas de base durable et se sont répandus comme des questions de foi. Mundo Hispánico ne garantit pas que le fait soit prouvé ou réel.