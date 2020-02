La Chacha a fait exploser la “bombe millionnaire” de trois artistes

Don Francisco est le plus millionnaire de ce groupe restreint. Cristina Saralegui accumule 30 millions de dollars. Le populaire Chiquis Rivera n’a récolté que plus de trois millions de dollars.

Cette fois, La Chacha a examiné les comptes millionnaires de figures artistiques renommées de la télévision hispanique aux États-Unis.

Comment la Chacha a-t-elle connu la figure exacte du Don Francisco chilien, de l’excondutora Cristina Saralegui et la fille de Jenni Rivera, Chiquis, est un grand mystère.

Mais La Chacha a explosé la “bombe millionnaire” de chacun de ces artistes qui, tout au long de leur carrière, ont suscité l’admiration de leurs fans.

Préparez-vous avec vos cotufas et une boisson rafraîchissante pour éteindre les flammes qui se produiront à l’intérieur de votre corps lorsque vous découvrirez qui est le plus millionnaire ou millionnaire du petit écran en Amérique du Nord.

Don Francisco

Don Francisco est plus millionnaire de ce groupe restreint, la journaliste Cristina Saralegui et enfin la belle et talentueuse Chiquis Rivera.

La Chacha a commencé sa révélation en comparant le chef d’orchestre et producteur chilien Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, connu sous le nom de Don Francisco, avec un énorme dinosaure de télévision hispanique pour avoir diverti le monde pendant de nombreuses années.

Selon La Chacha, Don Francisco dispose d’une somme de 80 millions de dollars sur son compte blindé.

La talentueuse Cristina Saralegui est l’une des journalistes qui a gagné en renommée et en succès avec son émission “The Cristina Show”, diffusée par Univisión.

Cristina Saralegui. Photo / Capture du monde hispanique

L’ancienne conductrice, d’origine cubaine, a accumulé environ 30 millions de dollars au cours de sa brillante carrière à la télévision hispanique.

La blonde est loin des écrans et se consacre actuellement à la promotion de son livre “Pa’rriba y pa’lante!”

Bien que sa carrière télévisuelle soit courte par rapport à Don Francisco et Cristina, la fille de Jenni Rivera, Chiquis, accumule sur son compte personnel plus de 3 millions de dollars, en raison de sa participation à plusieurs émissions de télévision.

Chiquis Rivera Photo / Capturez le monde hispanique

De plus, Chiquis s’est démarqué en tant que chanteur, femme d’affaires et même en tant qu’écrivain.

Dans cette dernière facette, la populaire Chiquis Rivera a écrit un livre intitulé «Pardonne-moi», avec lequel elle a pu recharger son compte millionnaire.

La Chacha en a profité pour féliciter Chiquis Rivero pour la vente de son livre.

“Très bien mon tamale (Chiquis Rivero), ne vous relâchez pas”, a déclaré La Chacha à sa révélation millionnaire.

