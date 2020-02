La “chaise usurpatrice”, symbole de la discorde entre le Congrès salvadorien et Bukele

SAN SALVADOR, 11 février (.) – Peu avant le début d’une session extraordinaire lundi, après l’intervention militaire controversée du Congrès du Salvador, son président, Mario Ponce, a envoyé pour retirer le fauteuil occupé par le président Nayib Bukele et ils l’ont marqué avec un ruban de masquage blanc avec la légende: “chaise usurpée”.

Le mobilier en bois, doublé de cuir bleu foncé, a été relégué à l’arrière de la table où est installé le conseil d’administration de l’Assemblée législative, tandis que les députés ont tenu lundi soir une résolution de la Cour suprême ordonnant à l’exécutif s’abstenir de faire un usage abusif des forces armées.

Ponce a également envoyé pour retirer un petit gong doré avec lequel chaque semaine il convoquait des séances plénières et que Bukele a utilisé dimanche après-midi lors de sa percée armée au Parlement, où il n’a pas la majorité. [nL1N2A908P]

Selon divers analystes, l’action de Ponce peut être interprétée comme un message clair à Bukele que les législateurs ne sont pas disposés à tolérer la violation de l’indépendance des pouvoirs ou de l’autoritarisme.

“Cette exclusion de la chaise, après avoir été mise de côté, envoie un message à la nation et au président (…) et peut être comprise comme un rejet de ceux qui siégeaient dans une chaise qui n’appartenait pas, usurpant des pouvoirs et des pouvoirs d’un autre responsable “, a déclaré l’analyste Eduardo Escobar à ..

Dans une tentative de faire pression sur les législateurs pour qu’ils approuvent un prêt de 109 millions de dollars pour leurs plans de sécurité, Bukele est entré par effraction dimanche dans la salle de session, s’est assis dans le fauteuil du président de la chambre basse et a prié couvrant son visage.

La chaise et le gong sont à l’abri, attendant quelle sera leur destination finale. “Même si elle est mise aux enchères pour la charité. Je donne 1 000 $!”, A déclaré Bukele, par dérision.

Le représentant du Front de libération nationale Farabundo Marti (FMLN) de gauche, Nidia Díaz, est allé plus loin et a proposé à Ponce “de nettoyer (…) avec sahumerio” pour “éliminer la pollution qui a souffert” de l’Assemblée .

“Lorsqu’une chaise est usurpée, c’est un acte de viol. Nous devons faire un autre acte de soulagement, comme changer la chaise et retirer le gong, car personne d’autre que le président de l’Assemblée … ne peut occuper cette chaise”, Dit Diaz.

L’occupation armée du Congrès a déclenché les alarmes de la communauté internationale. Cependant, la Maison présidentielle a déclaré lundi soir dans un communiqué qu’elle respecterait une ordonnance de la Cour suprême de “s’abstenir” de faire un usage inconstitutionnel des forces armées.