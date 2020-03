La Chambre de cassation a rejeté la demande d’assignation à résidence de Juan Pablo Schiavi

La Chambre équitable de la Chambre fédérale de cassation pénale La majorité a rejeté les demandes d’assignation à résidence pour la propagation du coronavirus présentées par les défenses de Juan Pablo Schiavi, Sergio Cirigliano et Víctor Astrella.

Les juges Gustavo Hornos y Daniel Barroetaveña Ils ont estimé que le rejet de la demande était fondé sur les rapports médicaux présentés, les conditions personnelles et les conditions dans lesquelles les détenus purgent leur peine. Le tribunal a ordonné aux autorités de l’unité 31 du Service pénitentiaire fédéral de adapter au mieux les moyens de garantir votre santé dans le contexte extraordinaire de la pandémie actuelle de Covid-19.

En outre, les femmes de chambre ont souligné la signification juridique qui a le rôle de la victime au stade de l’exécution de la peine. Dans ce cas, le plaignant avait demandé que La demande de réduction des conditions de détention est rejetée avec des arguments auxquels ont assisté les magistrats.

Dans la décision, les juges ont souligné le fait que la situation difficile que notre société traverse en ce moment nécessite de pouvoir l’éviter du efforts y sacrifices de tous les membres de la communauté. Et ils ont ajouté que les autorités judiciaires ne pouvaient pas ignorer cela, et elles devaient être tenues de faire preuve d’une capacité de manœuvre et d’adaptation suffisante pour éviter une éventuelle aggravation de la crise sanitaire.

En ce sens, ils ont souligné que, dans le cadre des efforts généraux déployés pour arrêter la pandémie de coronavirus et l’empêcher d’anéantir les détenus, il est essentiel que la justice prenne des mesures urgentes pour protéger la santé et la sécurité des personnes privées de liberté.

D’un autre côté, dans des décisions rendues dans le cadre de la pandémie par Covid-19, la Fair Room de la plus haute cour criminelle a ordonné accorder la détention à domicile aux femmes purgeant une peine à risque.

Les cameramen ont averti que compte tenu du contexte pandémique, il est nécessaire d’appliquer un mesure alternative à l’emprisonnement qui garantit en même temps la meilleure neutralisation possible des risques procéduraux. Les magistrats ont estimé que cette mesure devait à son tour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et la santé de la femme détenue.

La Chambre fédérale de cassation pénale a ainsi résolu un recours formé par la défense de une femme qui a été traduite en justice accusée d’être co-auteur du délit de trafic de drogue aggravé par l’intervention de trois personnes organisées ou plus, dans un véritable concours de possession illégitime d’armes à feu.

En réponse à l’audience, le procureur intervenant a estimé que la demande n’était pas recevable étant donné que le crime reproché est passible d’une peine élevée sans possibilité d’exécution conditionnelle.

Lors de son vote, le juge Hornos a déclaré que «les circonstances liées à la situation exceptionnelle dérivée de la pandémie déclarée par l’apparition du virus COVID-19 ne doivent pas échapper à l’analyse requise par l’affaire» et les conséquences que l’arrestation de la femme qui fait partie de la population à haut risque de contagion. En outre, le magistrat a fait valoir que la nécessité de donner la primauté, dans ce contexte, à l’intérêt supérieur de son fils de 9 ans doit être prise en compte.

En décidant, les cameramen ont pris en compte le “Règles de Bangkok»Et les recommandations IV et VI du Système interinstitutionnel de contrôle des prisons concernant le genre dans les contextes de détention et les droits des femmes privées de liberté et leur droit à la santé.