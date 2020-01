La Chambre des représentants des États-Unis a adopté une résolution non contraignante pour limiter les actions militaires de Trump contre l’Iran

La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé jeudi une résolution qui stipule que le président Donald Trump doit demander l’approbation du Congrès avant d’ordonner de nouvelles actions militaires contre l’Iran. La mesure, cependant, est de nature symbolique, car elle n’est pas contraignante.

Cependant, le leader démocrate à la Chambre Nancy Pelosi Il a nié que tel était le cas et a assuré qu ‘”il a un vrai pouvoir” car “c’est une déclaration du Congrès américain”. Pelosi a également appelé le gouvernement à “désamorcer et prévenir de nouveaux actes de violence” et a qualifié l’opération de mort de Qassem Soleimani de “provocatrice et disproportionnée”.

La résolution a été adoptée avec 224 voix pour et 194 contre et indique que “Le Congrès exhorte le président à mettre un terme aux hostilités en Iran ou contre une partie de son gouvernement ou de ses forces armées”. “Cela, à moins que le Congrès ne déclare la guerre à ce pays ou adopte des lois autorisant le recours à la force pour empêcher une attaque contre les États-Unis et leurs forces”, exprime un passage de la résolution. Trump n’a pas consulté les membres du Congrès avant de prendre la décision de mener à bien l’opération au cours de laquelle Soleimani est décédé.

Huit démocrates se sont prononcés contre la mesure, tandis que trois républicains l’ont fait en faveur. Cela est arrivé un jour après que les responsables de la Maison Blanche aient décrit aux législateurs les motivations et le développement de l’opération. Plusieurs d’entre eux l’ont décrit comme inapproprié et ont affirmé qu’ils n’avaient pas reçu suffisamment de détails. Cela a motivé sa décision de soutenir la résolution.

Dans son rapport sur la mort de Soleimani, Donald Trump et le chef du Pentagone, Mark Esper, ils ont dit que qui était l’armée la plus importante en Iran prévoyait des attaques imminentes contre les États-Unis et leurs alliés dans la région. Jeudi, Trump a déclaré que Soleimani prévoyait de “voler l’ambassade américaine en Irak”.

Cependant, au-delà des révélations publiques et de celles qui ont eu lieu dans le cadre du rapport, le vice-président Mike Pence a déclaré que le gouvernement “Je n’ai pas pu partager tous les détails de l’opération avec les législateurs ».

«Nous devons protéger nos sources et nos méthodes. La quantité d’intelligence que nous pouvons révéler est limitée. Mais ceux d’entre nous qui ont vu toutes les preuves savent qu’il y avait des preuves convaincantes pour déterminer qu’il y avait une menace imminente contre le personnel américain», A déclaré Pence dans une interview télévisée.

En même temps que la mesure à la Chambre basse, le sénateur démocrate Tim Kaine prévoit d’en présenter une de nature similaire cette semaine sur le lieu où il travaille. L’initiative a reçu le soutien exprès de deux républicains, tandis qu’un autre a laissé entendre qu’il pouvait le faire aussi. Actuellement, le Sénat est composé de 53 républicains, 45 démocrates et 2 indépendants.

Au-delà des résolutions du Congrès, Trump n’a montré aucune intention de mener de nouvelles actions militaires visant la théocratie islamique. Après que l’Iran a lancé 22 missiles dans les premières heures de mercredi, Trump a déclaré que l’Iran semblait recycler et anticipait de nouvelles sanctions économiques.

Cependant, Amir Ali Hajizade, commandant de la Force aérospatiale des Gardiens de la révolution, Il a déclaré que l’attaque était “le début d’une opération majeure” qui “s’étendra dans toute la région”..