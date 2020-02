La Chambre du travail, contre le projet de retraite: ils disent qu’ils ne sont pas privilégiés et demandent au gouvernement de consulter les magistrats

La Chambre nationale du travail a exhorté le gouvernement Alberto Fernandez élaborer un nouveau projet de réforme des retraites pour le pouvoir judiciaire, avec participation due des magistrats, des fonctionnaires et de leurs organes représentatifs ».

Dans un accord, la juridiction qui analyse les demandes de travail a également protesté devant les dires que les judiciaires ont des retraites “de privilège“Et que l’application du nouveau régime entraînera un statut de”incertitude“À canaliser avec démissions, provoquant «un vidage«Cela affectera la citoyenneté. En outre, ils ont averti que l’octroi d’un personnage rétroactif la loi affectera droits acquis, contrairement à la Constitution nationale.

«Cette Chambre vient exprimer sa grave préoccupation contre le projet de loi que tant invisible et sans débat sérieux et essayer profondément de modifier brusquement le système de retraite des membres de l’un des trois pouvoirs de l’État, du ministère public de la Nation et du parquet national des enquêtes administratives », a-t-il déclaré.

Les cameramen ont assuré que le projet «faisait partie mauvaise prémisse considérer que c’est un régime de retraite privilège” «Au contraire, des régimes spéciaux tels que celui de la loi 24.018 permettent l’accès à la retraite avec perception des années d’âge et des années de service et des cotisations. Par contre, dans ceux de privilège, quand il y en avait, on voulait seulement occuper un poste politique quel que soit l’âge de 10 ans dans l’exercice de ce poste“

Un autre point de l’accord souligne que «celui que la régime spécial ils soutiennent la solidarité puisque, contrairement au régime général, les cotisations sont versées sur la rémunération totale soumise à un plafond, donc elles se traduisent par des montants qui quadruple ou quintuple celle des personnes qui reçoivent les revenus les plus élevés de notre pays ».

Ils ont également souligné que «aux magistrats et aux fonctionnaires il est interdit d’effectuer toute autre activité ou percevoir autre compensation autre que l’exercice qui en résulte de la enseignement universitaire“

L’accord a également cité jurisprudence de la Cour suprême qui a établi que «le système de pension des juges et des fonctionnaires de la magistrature a été établi pour contribuer à la indépendance du pouvoir judiciaire“Et” l’objectif était d’assurer aux magistrats et aux fonctionnaires un niveau de vie décoré au moment où il cesse ses fonctions afin de leur fournir tranquillité économique futur comme aussi indispensable et indépendance nécessaire critères dans leurs décisions juridictionnelles. »

Ils ont également souligné que «l’intangibilité des salaires des juges est une garantie d’indépendance du pouvoir judiciaire afin que elle peut être considérée comme l’immobilité comme une garantie du fonctionnement d’un pouvoir d’État“

À la discrétion de la Chambre du travail, «l’application du nouveau régime entraînera un certain état de incertitude qui sera acheminé par retraite d’hommes et de femmes expérimentés qui travaillent à la justice nationale et fédérale et au ministère public national et au parquet national, ce qui entraînera une vidage qui aura un impact sérieux sur le développement normal de l’un des pouvoirs de l’Etat ».

De cette façon, ils assurent, «La communauté sera affectée tant que les juges dans un état de droit social, il faut le rappeler, sont responsables de prendre les décisions finales concernant la vie, la liberté, les droits, les devoirs et les biens des citoyens, affectant ainsi non seulement son fonctionnement mais partage des pouvoirs“

Les caméramans ont ajouté que «accordez n’importe quel personnage rétroactif la future loi affectera les droits acquis en collision avec les normes »par la Constitution nationale. “En raison de ce qui précède et sans préjudice d’autres considérations” et “la tentative de traitement hâtif du projet de loi », la Chambre du travail a demandé le traitement de« un nouveau projet avec la participation appropriée des magistrats, des fonctionnaires et de leurs organes représentatifs et sur la base des principes énoncés. »