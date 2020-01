La chanson émotionnelle que l’ancien RBD, Anahí a dédiée à son fils

La chanteuse et actrice mexicaine Anahí, qui a acquis une renommée internationale grâce à la telenovela de Televisa RBD (2004), Il reprend sa carrière musicale avec la première de “Latidos”, Une chanson dédiée à son fils.

Le single est inspiré de ce que la Mexicaine de 36 ans a vécu en ayant son fils Manuel et le présente juste au moment où vous êtes enceinte de ce que sera votre deuxième bébéEmiliano

Il y a quelques années Anahí a décidé de suspendre sa carrière pour se consacrer à la maternité, Mais cette nouvelle œuvre musicale semble rouvrir la possibilité qu’elle reprenne son côté artistique.

L’actrice s’est tournée vers les réseaux sociaux pour publier un extrait de la chanson ce vendredi, jeudi, il a accompagné une avance d’un texte explicatif.

«J’ai fait sauver ce petit morceau de mon cœur il y a longtemps. Manu était l’inspiration et ce serait un cadeau rien que pour lui. Un jour, j’ai pensé que je devrais le partager, les laisser s’approprier et toucher leur cœur. dit-il.

Bien qu’il se soit détourné des projecteurs, Anahí n’a jamais cessé d’être une icône au Mexique. Le 1er janvier, cela a fait sensation quand il a publié une photo avec tous les membres de RBD, qui n’ont pas été vus ensemble depuis 11 ans.

D’autre part, il a également son propre podcast intitulé “Sont-ils là?” Et son site Web AnByAnahi.com, où Partagez vos expériences pour mener un style de vie sain et des recettes destinées aux femmes.

Maintenant, à la surprise de ses disciples du monde entier, Anahí a publié ce “chanson dédiée à son fils qui décrit l’amour éternel et le lien profond qui existe entre une mère et son fils”, a-t-il expliqué, pour sa part, son agence dans un communiqué.

La chanson, qui peut être entendue sur toutes les plateformes, a été publiée sur YouTube dans une vidéo accompagnée des paroles et des images inédites d’Anahí et de son fils Manuel.

Le père de ses enfants est l’ancien gouverneur du Chiapas Manuel Velasco, avec qui il s’est marié en avril 2015 dans le Cathédrale de San Cristóbal de las Casas dans un mariage saisissant.

En 2004, la Mexicaine a commencé son voyage dans le monde de la musique avec ses camarades RBD puis il a continué seul, avec des tubes comme “Amnesia” ou “Rumna”, ce dernier avec le rappeur portoricain Wisin.

La photo de l’ancien RBD qui a fait fureur sur les réseaux sociaux

Alfonso Herrera, Anahí Puente, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María et Maite Perroni ont encore une fois applaudi leurs fans, avec une nouvelle photo de la réunion qui a joué 11 ans après leur séparation du groupe à succès RBD.

Les six anciens membres du groupe, issus de la telenovela mexicaine, Rebelde, ont partagé sur Instagram l’image où ils se sont embrassés. En outre Ils en ont profité pour féliciter leurs followers pour le début de l’année 2020.

Bien que cinq des anciens rebelles n’aient accompagné l’image que d’un “Bonne année”, c’est Dulce María qui a déchaîné la spéculation que les six chanteurs et acteurs préparent leur retour musical, avec lequel ils fêteraient le début du groupe qui a acquis une renommée au Mexique et dans toute l’Amérique latine.

“Que 2020 soit plein de surprises qui remplissent votre ❤️ Bonne année !!”, a écrit la chanteuse qui a commencé sa carrière artistique dans des programmes tels que Sesame Street ou Gaby’s Club.

La photographie a provoqué des centaines de réactions dans les réseaux sociaux de tous les Mexicains célèbres.

Il y a des semaines Alfonso, Anahí, Christian, Christopher, Dulce María et Maite Ils ont surpris leurs fans en publiant une photo avec la réunion tant attendue des anciens RBD. Les six membres ont décidé “d’oublier le mal” et de se retrouver pour la première fois en 11 ans.

Les anciens membres du groupe musical mexicain RBD, né en 2004 après le succès du feuilleton rebelle, se sont retrouvés lors d’une réunion qui a déclenché l’euphorie de leurs fans.

À travers les réseaux sociaux, les chanteurs et les acteurs Ils ont publié la photo de la réunion rêvée. Dans le compte de Dulce María, la publication a obtenu 739 424 mentions J’aime en quelques heures, et est venue après les multiples versions qui indiquaient une mauvaise relation entre les membres.